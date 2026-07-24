Así ha quedado la nueva senda peatonal y ciclista al barrio de Cortes tras una inversión de más de 800.000 euros

Un momento del recorrido por la senda peatonal y ciclista a Cortes, que ha contado con la presencia de la alcaldesa y del delegado de la Junta.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El barrio de Cortes ya está conectado con Burgos mediante una senda peatonal y ciclista. La alcaldesa, Cristina Ayala, y el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, han inaugurado este viernes los nuevos accesos tras una inversión de algo más de 800.000 euros, financiada en su mayor parte por la Junta de Castilla y León, que ha aportado cerca de 650.000 euros.

La actuación pone fin a una reivindicación histórica de los vecinos y deja a Villatoro como el único barrio del término municipal pendiente de contar con un itinerario peatonal seguro, unas obras que comenzarán el próximo 6 de agosto. «Cuando empezamos el mandato había dos barrios que no tenían acceso peatonal y cuando termine esta legislatura todos los barrios tendrán acceso», aseguró Ayala, en referencia a las futuras obras de la senda peatonal de Villatoro, que estarán financiadas también con fondos de la administración autonómica.

La Junta ha aportado cerca de 650.000 euros al proyecto a través del Fondo de Cooperación Económica Local General, mientras que el coste final de la actuación superará ligeramente los 800.000 euros. La alcaldesa quiso agradecer expresamente la implicación del Ejecutivo autonómico, al que calificó como el «protagonista económico fundamental» de la obra.

El proyecto ha permitido transformar los casi dos kilómetros que separan el bulevar del ferrocarril del barrio de Cortes mediante una actuación dividida en tres tramos. El más próximo al bulevar ha supuesto una importante modificación del tráfico rodado, ya que se ha eliminado uno de los dos carriles de circulación existentes para dejar únicamente el sentido descendente, desde Cortes hacia la ciudad. El espacio liberado se ha destinado a la nueva senda peatonal y ciclista, separada del tráfico mediante elementos de protección.

En la zona del pinar, donde la senda ya transcurre separada del carril de circulación, se ha mejorado el sendero ya existente para hacerlo más accesible y confortable, mientras que en el tramo final, entre este espacio natural y el barrio, se ha ampliado la plataforma disponible para crear también una senda destinada a peatones y ciclistas. Además, la actuación se ha completado con la renovación del alumbrado público mediante la instalación de 61 nuevas farolas y la colocación de bancos en la zona del pinar para crear un espacio estancial.

Como explicó la alcaldesa, los trabajos han supuesto igualmente el traslado de la parada del autobús urbano, que ha pasado de la calle Juan II de Castilla a la calle Escobilla con el objetivo de mejorar la integración del servicio con la nueva configuración del acceso al barrio.

La mejora de la movilidad se completará en las próximas semanas con la instalación de dos estaciones del servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicibur. Una de ellas se ubicará en la zona del bulevar, frente al entorno de Fuentes Blancas, y la segunda en el propio barrio de Cortes. Ambas permitirán también estacionar bicicletas privadas y el objetivo municipal es que estén operativas antes del inicio del próximo curso, a comienzos del mes de septiembre, para facilitar los desplazamientos de los estudiantes residentes en el barrio. El concejal de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso, señaló que los universitarios podrían acceder al autobús que les lleva a la universidad en una parada cercana en el bulevar y dejar allí aparcadas sus bicicletas o bien continuar hasta sus facultades pedaleando.

Por su parte, Roberto Saiz destacó que esta actuación forma parte de la colaboración estable que mantienen la Junta y el Ayuntamiento de Burgos a través del Fondo de Cooperación Económica Local. Desde 2023, la administración autonómica ha destinado alrededor de cinco millones de euros a ocho actuaciones en la capital burgalesa que han movilizado una inversión total superior a los 16 millones de euros.