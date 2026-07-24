FAE se alía con AJE para ofrecer "acompañamiento real" a los jóvenes emprendedores: "No están solos"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Con la idea de que emprender no sea una aventura en solitario, "a oscuras", la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) rubricaban un acuerdo para brindar un "acompañamiento real" a quienes decidan poner en marcha un proyecto. La alianza en cuestión busca que cualquier persona con una idea de negocio encuentre respaldo, orientación y una red de apoyo "desde los primeros pasos", cuando suelen concentrarse las principales dificultades.

"Crear una empresa no es fácil. Requiere iniciativa, esfuerzo y capacidad para asumir riesgos, pero además necesita apoyo, contar con alguien que acompañe en esos inicios, que son casi siempre el momento más complicado", destacó el presidente de FAE, Ignacio San Millán.

El acompañamiento anunciado se materializará a través de un servicio integral que combinará consejos personalizados, formación, encuentros empresariales y acceso a todos los recursos especializados de FAE. Los emprendedores podrán recibir apoyo para definir su modelo de negocio, elaborar un plan de empresa, conocer las ayudas disponibles, acceder a financiación o resolver los primeros trámites administrativos, además de recurrir a servicios como la Oficina Acelera Pyme, el Punto de Atención al Emprendedor o la Oficina de Transferencia de Negocios.

San Millán subrayó además que la presencia de AJE en la Casa del Empresario supone una oportunidad para reforzar una colaboración que "nunca ha dejado de existir, pero que ahora adquiere un nuevo impulso". "Queremos que la Casa del Empresario sea, de verdad, la puerta de entrada para cualquier persona que tenga una inquietud en este ámbito, que cualquier emprendedor sepa que aquí va a encontrar respuestas y una red de profesionales dispuestos a ayudarle a convertir una idea en un proyecto viable", afirmó.

Por su parte, el presidente de AJE Burgos, Mario Pérez Talamillo, insistió en el componente humano del convenio y lanzó un mensaje directo a aquellos que estén pensando en emprender. "Queremos empatizar con ellos, que sepan que no están solos y que aquí tienen su casa", indicó. A su juicio, la unión entre ambas entidades permitirá ofrecer "lo mejor de los dos mundos", tanto la comunidad y la cercanía de AJE como la estructura técnica y los recursos especializados de la patronal burgalesa.

El convenio también prestará especial atención al medio rural con asesoramiento telemático y acciones específicas para acercar estos servicios a toda la provincia. Asimismo, contempla una programación estable de talleres sobre marketing digital, inteligencia artificial, fiscalidad o búsqueda de financiación, además de encuentros de networking para favorecer el contacto entre emprendedores y empresarios consolidados.

Para San Millán, facilitar que surjan nuevos proyectos empresariales resulta clave para "garantizar el relevo generacional y el futuro económico de la provincia". Recordó, además, que los datos reflejan un incremento del número de autónomos entre los más jóvenes, una tendencia que considera "esperanzadora". "Son el futuro", afirmó, antes de reivindicar su papel: "Hay que admirar que todavía haya jóvenes comprometidos. Muchas veces no es un éxito, mucha gente se queda en el camino, y hay que valorar ese esfuerzo. Ahí está nuestra cantera y confiamos mucho en ellos".