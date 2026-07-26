PepsiCo prepara nueva ampliación en la calle La Ribera de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La empresa PepsiCo está dando pasos para preparar una nueva ampliación de sus instalaciones en la capital burgalesa, esta vez en la calle La Ribera, del polígono Burgos Este, muy cerca de donde se encuentra su primera factoría, ubicada en la calle La Lora.

Hace escasos días se ponía en conocimiento, en la última Comisión de Licencias, del final de la obra del proyecto de derribo y demolición de la nave y del bloque de oficinas existente en una parcela de la calle Ribera, a la altura del número 11, propiedad de la empresa Chapas Gabasa.

El pasado marzo se presentó la declaración responsable de primera ocupación y certificado de final de obra del proyecto, que contó con un presupuesto de ejecución de 47.800 euros. Y en mayo se emitió un informe favorable desde el área de Arquitectura del final de obra correspondiente al proyecto de derribo y demolición de nave existente y bloque de oficinas. En concreto, en la última comisión de Licencias, celebrada este miércoles 22 de julio, se tomó conocimiento de la declaración responsable de la primera ocupación tras el proyecto de derribo, como así se describe en el orden del día.

Detrás del impulso a esta actuación están los planes de PepsiCo, de contar con más espacio en la capital burgalesa para desarrollar una actividad industrial que destaca por su pujanza.

Poco más se conoce hasta ahora de la inversión que quiere realizar la fábrica de snacks en la capital burgalesa porque todavía no se ha presentado el proyecto posterior al Ayuntamiento de Burgos para la obtención de las siguientes licencias en esa parcela, pero sí que se pidió autorización para derribar las naves existentes en este suelo, un proyecto cuyo inicio de expediente data de 2023.

La nueva actuación llega varios años después de la puesta en marcha del centro de distribución que da soporte a la planta de snacks en la zona de Villafría, junto a la Aduana de Burgos. Aquel proyecto que se inauguró en abril de 2021 se desarrolló para permitir una logística más eficiente y sostenible, incrementar las exportaciones y ofrecer un mejor servicio al cliente.

El silo automático de 4.600 metros cuadrados y una altura de 42 metros es la parte más reconocible de aquella edificación porque se convirtió en uno de los más altos de la ciudad. La compañía inició las obras de construcción a principios de 2020 e invirtió un total de 16,7 millones de euros. Así, apostó por este proyecto para incrementar y ejecutar una logística más eficiente y, además, gracias al nuevo sistema de almacenamiento automatizado, ofrecer un mejor servicio al cliente.

PepsiCo inició su actividad en Burgos en 1971 con la adquisición de Matutano y su centro de producción, siendo esta la primera planta que la multinacional adquirió en Europa. Según los datos trasladados a la prensa en la inauguración del centro logístico, entre el personal de planta, oficinas y su centro de distribución, la firma cuenta con un equipo de más de 700 personas.