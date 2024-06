«Para nosotros es un reconocimiento y un orgullo abrir las fiestas de Burgos»

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque están más acostumbrados a las competiciones con lluvia, frío o bajo el sol abrasador, este año al equipo de Rugby Recoletas Burgos -Caja Rural les toca jugar en otro campo. Serán los pregoneros de las fiestas de este 2024. Y como todos no pueden asomarse al balcón del consistorio, le toca a Manuel Vadillo, presidente del club, tomar el balón que les brindó el ayuntamiento, para conseguir el ensayo. «Aunque suena a tópico, realmente es un orgullo ser el pregonero de las fiestas de Burgos. Es importante, para nosotros, como grupo es un reconocimiento», explica el presidente. No estará solo en este trance. Le acompañará una pequeña representación del club junto a él en el balcón del ayuntamiento. Un bonito y emocionante remate en esta temporada de triunfo.

Será la tercera vez que se asomen al balcón después de ganar la Copa del Rey, la Supercopa y quedarse a un punto de conseguir el título de Liga. Reciente tienen el homenaje de la ciudad por sus logros deportivos. Desde aquella fecha, Carlos III luce orgulloso los colores del club en recuerdo de la gesta. Hacia él dirigirá Manuel, su mirada para trasladar el espíritu del pregón.

«La primera vez que subimos al balcón no había megafonía, la segunda sí. Pero pensé que con el jaleo no se me escuchaba. Ahora miraré al frente para agradecer a Burgos que nos esté acompañando en esta aventura».

En su corazón y recuerdo, tendrá especialmente dos personas que les han acompañado durante su trayectoria deportiva. Chucho Gadea y Eduardo Marraud,«espero que sientan orgullosos».

Este año pasará a la historia por los logros deportivos, «somos el primer equipo de Burgos que gana un trofeo nacional contra equipos con más infraestructura». Aunque lo que destaca el presidente del club Recoletas Burgos -Caja Rural es el movimiento de calor y apoyo que se está generando en la ciudad. «La gente que viene a vernos por primera vez se sorprende del buen ambiente que se respira». Destaca la convivencia que se vive en las gradas, un espacio que se comparten sin roces con los oponentes de otros equipos. Y que cuando «va a tirar el equipo contrario, todo el mundo guarda silencio. Respeto. Y como hables te echan la bronca».

Del equipo destaca también la cantera. «Como ya tenemos un nombre, movemos un montón de niños. Donde vas, ves amarillo por todos los lados. Jugamos con nivel». A lo deportivo, Manuel Vadillo une los valores del deporte que se vive en todas las categorías.

También entre los pequeños «Lo que más me gusta es que familia que viene, familia que se queda. Un ambiente de grupo que se comparte. Lo más importante es que todo el mundo está feliz».

Es el espíritu de un deporte en el que Manuel lleva inmerso desde hace más de 40 años. «Empecé en el Instituto. Cuando comencé a jugar en San Amaro los chopos eran pequeños, corríamos entre ellos para entrenarnos», recuerda con una sonrisa.

Aquel joven deportista será el portavoz de todos como pregonero. De las fiestas de la capital recuerda con cariño los títeres de Karrasquedo en el Monasterio de San Juan. «Mis amigos, que eran más delgados que yo, se colaban entre las verjas para verlo. Pero yo, como era más grande, no entraba y tenía que pagar». Era la época en la que la ciudad se paralizaba. Los comercios cerraban por las tardes y la capital se volcaba en los festejos. También recuerda los sampedros vividos siendo un joven.

«Bajaba andando toda la calle Vitoria. Primero a la verbena. Y luego a las barracas, en la Quinta. Nos guardábamos 2000 pesetas para gastarlas en lo que estuviera ese año de moda.Los camellos, el perrito piloto, la chochona o en el tiro a los platos». Recuerdos de un joven que nunca soñó convertirse en pregonero. La voz y la representación de un club que sigue adelante con el apoyo de la ciudad.