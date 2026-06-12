Cinco propuestas musicales se incorporan al cartel del Escenario Órbita Excéntrica de Fundación Círculo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Fundación Círculo impulsa la primera edición del Escenario Órbita Excéntrica de las Fiestas de San Pedro y San Pablo. El proyecto nace con el objetivo de reunir en un mismo espacio propuestas musicales consolidadas y nuevos talentos de la escena local y provincial. La convocatoria para seleccionar a los artistas emergentes ha despertado un notable interés, con 19 proyectos presentados en esta primera edición.

De entre todas las candidaturas, han sido elegidas cinco propuestas musicales atendiendo a criterios de calidad artística, singularidad, vinculación con la provincia de Burgos, viabilidad técnica y escénica, repertorio propio, así como su coherencia con los principios y objetivos del proyecto.

La selección ha corrido a cargo de un jurado integrado por representantes de Fundación Círculo, profesionales del ámbito musical. la coordinación de Órbita Creativa, con la participación de la comunidad de creadores cuyos votos y aportaciones han contribuido a enriquecer la deliberación final.

Los proyectos seleccionados para esta primera edición son Hate Me Better (28 de junio), Ana Rodrigo (29 de junio), Atrapa Tu Pez (30 de junio), Ángels (1 de julio) y elfindelfresco (3 de julio). Todos ellos actuarán en el Escenario Órbita Excéntrica ubicado junto a Andén 56 en la calle San Pedro y San Felices.

Hate Me Better es una banda burgalesa surgida en el verano de 2023 que centra su propuesta en el rock alternativo internacional, especialmente en la escena británica y norteamericana de los años 2000.

Influenciados por grupos como The Strokes, Arctic Monkeys o Muse, el proyecto busca construir un sonido que combine nostalgia, oscuridad y modernidad. En este momento están en una etapa de crecimiento y definición artística, sus canciones combinan melodías eléctricas, intensidad emocional y con letras en inglés inspiradas en experiencias personales. Configurando una propuesta que busca conectar con el público a través de la cercanía, la energía y la autenticidad de sus directos.

Ana Rodrigo es una artista arandina que inició su trayectoria en solitario en 2021 y que ha desarrollado una propuesta personal donde confluyen el pop contemporáneo, la electrónica y una marcada identidad vocal.

Imagen de Ana Rodrigo.ECB

Con una cuidada producción, su música conecta distintas influencias para construir un universo propio caracterizado por la sensibilidad, la fuerza expresiva y la intensidad de sus directos. Su trabajo, ‘La Huida’, recorre diferentes etapas vitales y emocionales, reflejando una filosofía creativa basada en el crecimiento y la transformación.

A lo largo de su trayectoria ha actuado en escenarios y ciclos de referencia como Sonorama Ribera, Los Conciertos de Radio 3, o el Ciclo de Música Viva de Burgos, siendo una de las voces emergentes de la escena musical burgalesa.

Atrapa Tu Pez es una banda burgalesa de rock moderno en castellano formada por cuatro integrantes que lleva más de una década desarrollando un proyecto caracterizado por la energía de sus directos y su capacidad para conectar con el público.

Desde su consolidación en 2016, el grupo ha construido una trayectoria basada en la composición propia, combinando influencias diversas con un sonido personal y contemporáneo.

Imagen del grupo 'Atrapa Tu Pez'ECB

A lo largo de su carrera han publicado varios trabajos discográficos y han contado con colaboraciones de músicos reconocidos como David Ruiz (La M.O.D.A.) o Fernando Madina (Reincidentes). Actualmente trabajan en un nuevo EP que verá la luz en 2026 y que supone una evolución hacia un sonido más potente y actual.

Ángels es una artista burgalesa que fusiona pop alternativo, indie emocional e influencias urbanas para construir un universo sonoro íntimo y evocador. Sus canciones exploran temas como la vulnerabilidad, la identidad, el amor y la búsqueda personal, combinando una producción contemporánea con una sensibilidad lírica muy marcada.

Imagen de 'Angels'ECB

Influenciada por artistas del panorama nacional e internacional como Aitana, Samuraï, Irene Garry, Mallrat o Jorja Smith, Ángels ha ido consolidando una propuesta propia dentro de la nueva escena emergente. En plataformas digitales acumula más de 15.000 reproducciones con temas como cruzar sin mirar, de mi mano, el altar o atándome, canción que fue seleccionada para la playlist editorial Fresh Finds de Spotify, uno de los principales escaparates de descubrimiento de nuevos talentos de la plataforma.

elfindelfresco es un colectivo musical burgalés formado por ocho integrantes que desde 2020 explora nuevas formas de creación a partir de la combinación de sonidos electrónicos contemporáneos y referencias procedentes del punk, el rock, el rap y otros estilos urbanos.

Imagen de una actuación de 'elfindelfresco'.ECB

Su propuesta se caracteriza por la experimentación constante y por una concepción abierta de la música, donde conviven géneros tan diversos como el trap, el house, el drum and bass o la bossa nova. Tras publicar su primer álbum, 'elfindelfresco', en 2023, el grupo ha continuado desarrollando un lenguaje propio a través de trabajos como 'xd', 'Five Hit Wonder' y 'Zermatt', reflejando una evolución artística marcada por la búsqueda de nuevos sonidos.

Además de sus actuaciones el colectivo impulsa FRESCORE, una iniciativa orientada a fomentar la cultura electrónica y la vida nocturna en la ciudad mediante la organización de sesiones y encuentros musicales con artistas y DJs emergentes.