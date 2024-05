El Museo de Dinosaurios pide que no se le excluya de la Ley de Patrimonio

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Ley de Patrimonio de Castilla y León afrontará en las próximas semanas su debate final en las Cortes de Castilla y León, previsiblemente en junio tras haberse llevado a comisión, sin que la reclamación del Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes, expertos y científicos de paleontología y arqueología de todo el país y empresarios de la provincia se haya escuchado. El equipo científico que lidera las excavaciones paleontológicas que cada año se realizan en la zona de la Demanda y que participa en la gestión del Museo de los Dinosaurios salense incluido en el Sistema de Museos autonómico mantuvo un encuentro «cordial» con la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura.

«Nos escucharon, pero no tomaron en cuenta ninguno de nuestros argumentos», lamenta el director del Museo de Dinosaurios, Fidel Torcida. Consideran que «no hay ánimo de arreglar esto» y lo único que solicitan es que «no se cierre la puerta definitivamente a la protección de los fósiles no antrópicos (muy abundantes en Castilla y León) en la ley de Patrimonio, como hacen otras comunidades como la de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía o Aragón ( en general aquellas que tienen una riqueza paleontológica sobresaliente), que al menos en el futuro, si hay otra sensibilidad en un momento dado, se pueda cambiar».

En la reunión Cultura recomendó derivar todo el ámbito de excavaciones paleontológicas a la Ley de Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. «Es una norma que protege los fósiles solo de zonas que están bajo alguna figura de protección comopatrimonio natural, pero para el material mueble que se extrae de él no hay nada previsto ni reglamentado referido a su registro, su análisis científico o la restauración de las piezas, lo que son los bienes muebles, los fósiles extraíbles, quedan en una especie de limbo legal», lamenta Torcida.

Se da la circunstancia de que compañeros de otras comunidades van a pedir permisos para el estudio de fósiles de Castilla y León y «se quedan desconcertados porque nadie les da respuesta». No entrar en la Ley de Patrimonio «cierra la puerta una planificación de la recuperación y restauración de esos fósiles y tampoco permite la gestión eficaz y garantista de esas piezas». Piensan en Colectivo Arqueológico y Paleontológico salense en qué va a pasar con el Museo de Dinosaurios, un activo imprescindible en la comarca de Salas de los Infantes. «Es un museo único en la región, operamos como tal, se investiga, se restaura, se difunde y no es una Casa del Parque donde colocas el material geológico y poco más, esto no lo quieren ver ni darle la importancia que tiene», lamenta.

Uno de los problemas de base que observan en el equipo del Museo de Dinosaurios de Salas es que «en la consejería no cuentan con un perfil especialista en paleontología y eso hace que no puedan tener una visión completa de todo este asunto», explican. En la Ley de Patrimonio se busca proteger los elementos arqueológicos de origen antrópico, es decir, hechos por el hombre..

La nueva Ley de Patrimonio afronta en estas semanas la fase final de su elaboración. Llegar a la comisión de Cultura para su debate en las Cortes de Castilla y León es inminente sin que las reivindicaciones por incluir los restos paleontológicos de Salas, entre los que figuran cuatro especies propias y decenas de publicaciones en revistas científicas de alto impacto en su campo no cuentan como en otras comunidades. Tampoco a otras zonas de la comunidad como el Carbonífero del norte de León, las cruzianas del fondo marino de Peña Francia en Salamanca o la colección de tortugas cenozoicas de Salamanca donde hay restos únicos de tortugas y lagartos de Zamora. Y pone en riesgo todo lo que pueda aparecer en la zona de Soria, donde son conocidas las icnitas.

La norma, que nació como anteproyecto en 2020 con Ciudadanos gestionando la materia de patrimonio cultural, afronta su fase final de tramitación en las Cortes de Castilla y León de la mano de Vox al frente de Cultura. Ambos derivan la gestión de este patrimonio al área de Medio Ambiente más que a la cultural. Es la única comunidad autónoma que hace este giro de competencias. Tras pasar por Comisión se debatirá en las cortes en el mes de junio.

Demanda ciencia

Durante el mes de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra cada 18 de mayo, el Museo de Dinosaurios organiza el Ciclo Demanda Ciencia. El pasado sábado se organizó una mesa redonda sobre ‘Los primeros pobladores del Valle del Arlanza’ en la que han participado investigadores como Eudald Carbonell, codirector de Atapuerca, Marta Navazo de la Universidad de Burgos, Rodrigo Alonso, del Museo de la Evolución, Alfonso Benito del Cenieh y Marta Santamaría de la Fundación Atapuerca.

El 25 de mayo será el paleontólogo Fidel Torcida quien aborde la actualidad sobre Torrelara, un ecosistema de hace 150 millones de años. El día 26 de mayo se entregaran los premios del XXI Concurso de Postales del Museo de Dinosaurios.