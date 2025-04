La campaña 'Burgos es vino' se lanzará en junio

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

'Burgos es vino', la estrategia de conexión del mundo del vino entre la capital y la provincia, será más visible para los burgaleses a partir del mes de junio. La portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, ha anunciado la puesta en marcha de las primeras acciones de marketing directo para generalizar entre los propios burgaleses la imagen de Burgos como capital del vino en grandes superficies comerciales de la ciudad. “Desde junio y hasta fin de año habrá campañas de Burgos es Vino en grandes superficies comerciales de la capital, en hostelería, se realizarán catas en la provincia y puesta en valor de bodegas tradicionales”, señaló Sierra.

El objetivo es “convertir a Burgos en destino turístico puntero en cuanto al vino”, señaló en respuesta a la proposición en el último pleno de la diputación provincial realizada por Vox en la que instaban a poner en valor la red de bodegas tradicionales de los pueblos de la provincia de Burgos. Remarcó el nuevo paso dado al respecto por la Diputación Provincial para conectar la capital y las comarcas vitivinícolas que están asentando población y economía en los pueblos. “Se trabaja con consejos reguladores, rutas del vino, bodegas tradicionales y hostelería para fortalecer los vínculos entre todos los agentes implicados”, señaló.

En esta línea se rechazó la propuesta de Vox pero se apeló a valorar la posibilidad de realizar un censo de bodegas tradicionales en los pueblos de Burgos de cara a mejorar su gestión y explotación tal y como se ha realizado ya en Moradillo de Roa. Un ejemplo de conservación en el que su alcalde, el diputado por el PP, Javier Arroyo, expuso que “empezamos hace diez años, cuando vimos que las bodegas son privadas desde hace siglos pero no hay documentación de propiedad, con lo que el Ayuntamiento en sí no podía hacer nada e hicimos hincapié en la concienciación de los dueños”. Se elaboró un censo que planteó la existencia de 160 bodegas “no todas estaban caídas ni rotas, se dieron 65 licencias para actuar interna y externamente, se contó con el apoyo de la diputación y de la junta, se hizo promoción en Intur, Fitur y Arpa y se ha notado pero es una actividad que creo que debe gestionarse desde el Ayuntamiento”, sostuvo.

El equipo de Gobierno de la Diputación Provincial, defendió su labor para la promoción de la industria del vino pero también del sector vitivinícola dese un puntos de vista cultural y patrimonial . El portavoz de Vox en la Diputación, Ángel Martín, remarcó que “sabemos que se están haciendo cosas en las rutas del vino, en la participación en ferias internacionales pero todo eso habla de bodegas comerciales, cooperativas o industriales, nosotros planteamos la intervención en barrios de bodegas que antes existían en los pueblos, que son bodegas familiares y que se están cayendo”, señaló. Piden un plan de actuación concreto, establecido por barrios de bodegas con la relevancia de se runa intervención que redunda en mejora de la localidad. No encontró Vox el apoyo del resto de grupos puesto que el PSOE desestimó la proposición al considerar que “las intervenciones que se plantean desde Vox ya se realizan desde las líneas de ayudas a bienes patrimoniales” y solicitaba retirar el “apoyo a bodegas privadas”.

Valpuesta

Otra de las proposiciones presentadas al pleno por el PSOE consistía en desarrollar un Plan de Acción Integral para la promoción de Valpuesta como cuna del Castellano. Argumentaban los socialistas que la Diputación provincial de Burgos debería llevar la dirección de un proyecto de intervención a largo plazo y no ser “un mejor acompañante” de otras instituciones.

La portavoz del PP, Inmaculada Sierra, le recordaba a diputada del PSOE, Matilde Fernández, que presentó la proposición la serie de acciones realizadas desde el año 1984. “Desde 1984 hasta 2024 se han invertido tres millones por parte de la Junta de Castilla y León en 40 intervenciones necesarias en la Colegiata de Santa María la Mayor de Valpuesta”. Añadió que la Diputación “ha destinado casi un millón de euros a la adecuación de la carretera comarcal, que es de la Diputación, de acceso a Valpuesta, se ha ampliado gracias a los expedientes de expropiaciones y se ha dotado de un aparcamiento”.

Matilde Fernández recordó que uno de los expertos aseguró en una charla que “la diputación se ha olvidado de Valpuesta”, recordó que “no hemos visto nada del Plan de la Junta de 2023 a 2025” y que “si podemos ver la cartuja es gracias a los dos vecinos que hay y a los restauradores que transformaron la casa del arcediano y gracias a ellos los visitantes pueden conocer Valpuesta”. Insistió en que “si se lleva interviniendo en Valpuesta desde los 80, muy poco se ha hecho y gracias a que ha llegado de Europa” en referencia a los 3,3 millones de euros de los fondos Next Generation.

La respuesta del presidente de la Diputación, Borja Suárez ante esta aseveración no se hizo esperar. Acusó a la socialista de mentir defendiendo la labor que ha asumido la diputación en más de 30 años en torno a esta pedanía y su papel clave al contar con las primeras palabras en castellano. “Decir que Valpuesta está igual que hace 40 años es mentir, es una pedanía a la que se llega por una magnífica carretera que hace 40 año son tenía, un aparcamiento, una plaza arreglada y una colegiata arreglada que no tenían la proyección de hoy entonces”. Aunque molestó especialmente a Vox que se incluyera el punto de agradecimiento al gobierno central por impulsar la recuperación de la Casa Quemada con los Fondos Next Generation. “Es una loa a Sánchez cuando quien ha llevado el proyecto adelante ha sido la Junta de Castilla y León porque el Gobierno central solo tiene que garantizar que la propuesta se ajusta a la financiación europea”, sostuvo Martín. La propuesta se rechazó con el voto en contra de PP y Vox.

Ante las dudas sobre el impulso del Castellano por parte de la Institución Provincial, la portavoz del equipo de Gobierno remarcó que se trabaja en la puesta en marcha de un congreso internacional sobre la lengua para poner en valor la apuesta de Burgos como centro neurálgico del estudio del idioma entre otras acciones singulares. "Estamos trabajando en un congreso que contará con 200 expertos de la lengua y se ha contactado ya con especialistas internacionales para posicionarnos en el ámbito del idioma como destino", remarcó Inmaculada Sierra. Además señaló otras intervenciones singulares como la recreación del scriptorium en Oña o el posicionamiento de Burgos como cuna del castellano con inteligencia artificial. "No somos comparsa, la Diputación no ceja en el empeño de aprovechar este recurso de la lengua", concluyó