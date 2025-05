Miranda pregunta a Sacyl por qué deriva ecografías a un centro privado de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, ha pedido explicaciones al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por hacer recorrer 160 kilómetros a pacientes de la zona que no pueden hacerse una ecografía en el Hospital Santiago Apóstol y derivarles a una clínica privada de Burgos.

A través de una carta, difundida por el Consistorio, la edil hace hincapié en que el problema está afectando tanto «a la población como a la Sanidad Pública» y que, a su juicio, tiene «mayor importancia que la que parece que se le quiere dar». «Se está enviando a pacientes de Miranda de Ebro a una clínica privada a Burgos para realizarse ecografías. Aquí hay varias cuestiones que me preocupan. No es sólo una molestia lo que esto supone a estos pacientes el tener que trasladarse, sino también el coste económico que ello supone y de tiempo», recoge la misiva. Hernando denuncia que las obligaciones diarias ya son «muchas» como para que un paciente tenga «que recorrer 80 kilómetros de ida y 80 de vuelta para una simple ecografía». «En segundo lugar, que una prueba tan sencilla no se pueda realizar en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda da para pensar, más aún si se añaden otros problemas relacionados con este centro hospital de referencia en la comarca y el norte de Burgos», ha añadido.

Una cuestión que ya se abordó en el pleno de la pasada semana a través de una pregunta formulada por la procuradora socialista Virginia Jiménez Campano. En su respuesta, Alejandro Vázquez explicóque la Ley permite la concertación de estas pruebas siempre que esté acreditada la necesidad y estén optimizados los recursos propios, algo que, aseguró, «se cumple» en el caso de Miranda.

Así, detalló que la plantilla orgánica de radiólogos del hospital de Miranda de Ebro está constituida por seis plazas. Dos de estos profesionales tienen reducción de jornada del 25 por ciento, uno está de excendencia, otro en situación de baja laboral y el último en comisión de servicios en Burgos como radiólogo intervencionista en la unidad de ICTUS.

"Usted sabe de las dificultades existentes por la falta de radiólogos en las bolsas de empleo, aunque se lo calla, contamos con la colaboración de dos radiólogos, uno del hospital de Aranda y otro del Río Hortega y la cobertura de las guardias se realiza mediante un plan de gestión compartida con el universitario de Burgos", defendió sobre este servicio.

Sin embargo, pese a estas explicaciones, la socialista insistió en que no había defensa para esta situación, al tiempo que culó a la Junta de utilizar los problemas del servicio público de sanidad para "hacer negocio" en lo privado.

"Es vergonzoso y es también la prueba palpable del abandono que ustedes han decidido aplicar sobre el hospital de Miranda, ni es casual ni es puntual, es el resultado de su política, especialmente en las zonas rurales y en hospitales como el de Miranda", afeó Jiménez, quien lamentó que la "solución para todo" de la Junta sea "externalizar, derivar y engordar las cuentas de hospitales privados".