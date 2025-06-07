Tres heridos leves en la AP-1 cerca de Burgos.

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Por suerte, todo quedó en un susto. Dos hombres de 27 y 52 años y una mujer de 47 resultaron heridos leves este sábado, poco antes de las 5 y media de la tarde, tras sufrir un aparatoso accidente en la AP-1 a escasos kilómetros de Burgos capital.

Tal y como detalla el 112, los tres viajaban en un vehículo que se ha salido de la vía impactando contra la mediana a la altura de Quintanapalla en dirección Burgos. Pese a ello, ninguno de los tres se encontraba en estado grave. Tan solo cortes que, no en vano, requirieron asistencia sanitaria.

Aparte de comunicar la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico, también se movilizó al Sacyl para atender a los heridos, quienes fueron finalmente trasladados al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).