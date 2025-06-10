La Diputación organiza el III Encuentro de pendones concejiles

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Unidad de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelara, organizará el tercer encuentro de pendones concejiles el próximo 14 de junio.

Tras el éxito de la primera edición en Villafranca Montes de Oca en el año 2023 y la segunda en Lodoso, el pasado año; la Diputación ha apostado por realizar un encuentro en el que cada vez más pueblos se han interesado en participar.

El programa del evento consistirá en la concentración de 68 pendones concejiles a las 10,30 horas, junto a la campa de la iglesia de la localidad de Torrelara. La Asociación de Campaneros de Burgos realizará el correspondiente toque de bienvenida.

Tras el recibimiento festivo de los participantes y los correspondientes saludos estarán amenizando el recorrido un grupo de dulzaineros y pandereteras acompañando a todas las localidades participantes en procesión hasta Quintanalara y vuelta a Torrelara, donde se realizará una actuación de música y danza tradicional a cargo del grupo de danzas de Tierra de Lara.

La jornada continuará con una comida popular para los pendoneros participantes, una demostración de aves rapaces, un concierto del grupo burgalés El Nido y finalmente y ya al anochecer un videomaping en la iglesia de la localidad. Además, este año se contará con la presencia de un pendón invitado de la localidad de Membrillar (Palencia).

La iglesia, el Museo y el bar de Torrelara estarán abiertos para todos aquellos que deseen disfrutar de un sábado en el que los municipios de la provincia serán los protagonistas gracias a sus pendones, símbolo municipal de identidad y tradición de las entidades locales.