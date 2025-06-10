Herido el conductor de un camión en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de un camión resultó herido tras sufrir un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía a las 17.04 horas una llamada que avisa de la salida de vía de un camión que ha volcado a continuación por un desnivel en el kilómetro 28 de la carretera CL-117, en Regumiel de la Sierra.

A consecuencia del accidente, ha resultado herido el conductor del vehículo, quien se encuentra consciente y atrapado dentro de la cabina del camión.

El 1-1-2 da aviso del accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos, a los Bomberos de Burgos -que movilizan a su vez a los de la Diputación de Burgos- y al centro coordinador de urgencias (CCU), desde el que envían un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Quintanar de la Sierra.

Los organismos de emergencias, en el lugar, atienden al conductor herido, de 38 años, a quien traslada más tarde el helicóptero de Emergencias Sanitarias al hospital de Burgos.