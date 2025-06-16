Rescatados tres senderistas atrapados en el desfiladero de La Yecla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Efectivos de la Guardia Civil de Burgos rescataron a un matrimonio y la hija de ambos, que se quedaron atrapados en zona de desprendimientos cuando practicaban una ruta a pie por el desfiladero de La Yecla, en Santo Domingo de Silos, según informaron fuentes del instituto armado.

La llamada, alertando del suceso, entró en la Central de Servicios de la Guardia Civil de Burgos a las 17.30 horas del pasado sábado, 14 de junio. En el aviso se informaba de que tres senderistas se habían quedado atrapados en una peligrosa zona, sin poder avanzar, por miedo a provocar una avalancha por la cantidad de rocas y piedras sueltas en las que se encontraban.

Los agentes se acercaron al lugar en vehículo oficial, localizaron visualmente al grupo e iniciaron la aproximación a pie, ascendiendo por una peligrosa, dura y larga pendiente que les llevó hasta el punto donde se encontraban las personas, alejado de la ruta habitual. Estas permanecían asustadas y atenazadas en un peligroso canchal y no se atrevían a continuar la marcha debido a los repetidos deslizamientos de piedras, que les arrastraban pendiente abajo y por miedo de precipitación al vacío. No obstante, los guardias civiles consiguieron acceder al punto por un terreno rocoso y, no sin dificultad, ayudaron a descender al grupo hasta retomar de nuevo el sendero de La Yecla, acompañándoles hasta terminar el recorrido con la colaboración de Bomberos del parque de Aranda de Duero. Ya abajo no precisaron asistencia médica, abandonando el paraje por sus propios medios.