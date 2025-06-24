La Guardia Civil realiza controles conjuntos con autoridades portuguesas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Durante los días 4 y 5 de junio se llevaron a cabo controles de inspección en materia de transporte y otras comprobaciones normativas en el ámbito de Trabajo en las provincias de Valladolid y Burgos. Bajo la planificación de la Autoridad Laboral Europea (en inglés, European Labour Authority, ELA) se coordinaron las administraciones españolas y portuguesas, abordando con los diferentes organismos implicados, las inspecciones en materia de Transporte y así mismo, en materia de Derecho laboral europeo, garantizando que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de manera justa y efectiva.

Para la articulación operativa de los controles y de las inspecciones practicadas, tuvo un papel fundamental el Sector de Tráfico de Castilla y León de la Guardia Civil, tanto de las provincias de Valladolid como de Burgos. La naturaleza de los controles interdisciplinares empleados ha permitido la inspección y comprobación de la actividad del transporte de mercancías de un modo integral, especializado y riguroso. Con dicha unidad de acción y de esfuerzo en los controles empleados, se logran mejores cotas de seguridad en la actividad del transporte y así mismo en los derechos de los trabajadores.

Por parte de Portugal, participó la Autoridade para as condiçoes do trabalho (ACT). La Autoridad para las Condiciones de Trabajo es un servicio de promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, prevención, control, auditoría e inspección, integrado en la administración directa del Estado de Portugal. En la inspección llevada a cabo también participó de manera activa el Servicio de Segurança Social del país luso, dedicándose fundamentalmente al control e inspección de vehículos portugueses de transporte de mercancías y otros vehículos con conductores con residencia en Portugal.

En la parte española homóloga, operaba la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) como encargado de vigilar el cumplimiento de las normas del orden social, incluyendo la normativa laboral, la seguridad social y la prevención de riesgos laborales, constituyéndose como servicio público español que actúa como mediador y vigilante para asegurar que tanto empleadores como empleados cumplen con sus obligaciones y derechos.

Finalmente, tanto personal de la Subdirección General de Transporte del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, Inspección de Transporte de la Dirección General de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León y un nutrido número de especialistas de la Agrupación de Trafico de Castilla y León en la inspección de transporte, realizaron actividades de control y supervisión de tacógrafos y otras aspectos de interés dentro de la específica normativa de transporte.

Fruto de trabajo realizado en las provincias de Valladolid y Burgos durante las dos jornadas de controles se pudieron obtener buenos resultados, tanto en la excelente cooperación entre organismos de España y Portugal, como de la profundidad y rigurosidad de las inspecciones efectuadas en los transportes y conductores controlados.

La ejemplar colaboración entre administraciones se considera fundamental para mayor beneficio de la seguridad en todas las facetas del Sector del Transporte y permite de igual modo, garantizar los derechos del trabajador y dotar a la actividad del transporte de la confianza y probidad de las empresas que se dedican a ella.