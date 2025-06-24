Miranda aporta 43.802 euros a Salud Mental para el centro de atención diurna especializada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Miranda y la asociación Salud Mental Miranda han firmado un convenio de colaboración para la realización de actividades de esta asociación durante el año 2025. La aportación económica municipal se cifra 43.802,57 euros, un 80% del presupuesto contemplado para el programa de Centro de Atención Diurna, Especializada e Integral para Personas con Discapacidad por Enfermedad Mental.

Las actividades financiadas en este convenio se desarrollan en este centro de atención diurna para personas con discapacidad por enfermedad mental que teniendo dificultades para la incorporación al mundo laboral, pretende la mejora o el entrenamiento del mejor nivel posible de autonomía personal y la promoción de la vida activa, teniendo como finalidad su integración social y laboral en la comunidad, logrando los mayores niveles de autonomía posibles.

En particular, cubren, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación, atención individualizada y apoyo a las familias y cuidadores.

Con el acuerdo se podrán desarrollar las siguientes actividades: Terapia canina 'Dejando Huella'; Taller Hábitos Saludables; Taller de expresión y habilidades artísticas; Taller de cestería, mimbre y otras manualidades; Excursiones y salidas culturales; Día Mundial Salud Mental 2025: Aranda de Duero; Yoga para personas con experiencia en salud mental; Baile y movimiento y Atención Infanto Juvenil.