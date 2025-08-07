El pequeño pueblo de Burgos que une historia, naturaleza y arte sacro en la Sierra de la Demanda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Barbadillo del Pez, enclavado en la provincia de Burgos y coronado por los montes Barijuelo, Cabrera y la Sierra Chiquita, cuenta con una población estable que ronda la treintena de vecinos. Situado en pleno corazón de la Sierra de la Demanda, la localidad es atravesada por el cauce del río Pedroso y está histórica y administrativamente vinculada a la mancomunidad de Trasomo, junto a Hoyuelos de la Sierra, Quintanilla de Urria y Vallejimeno. La combinación de arquitectura sacra, entorno natural y antiguas rutas trashumantes han posicionado a Barbadillo del Pez como destino de interés para el turismo rural, la desconexión y la divulgación del patrimonio histórico-artístico en 2025.

La localidad de Barbadillo del Pez pone en valor 'la calma, la naturaleza y el silencio como principales atractivos para quienes visitan la sierra burgalesa'. Respaldada por un entorno boscoso, la presencia del río Pedroso no sólo garantiza una frescura constante en sus parajes, también permite disfrutar de una rica biodiversidad y de reputadas truchas. El municipio mantiene abiertas durante todo el verano dos casas rurales, adecuadas para turistas que buscan tranquilidad y descanso, pero también para quienes desean conocer la historia de sus antiguas rutas trashumantes, recorridas por pastores desde la Edad Media. En el contexto actual, la actividad ganadera ha dado paso a propuestas turísticas y culturales que dinamizan la villa, sobre todo en los meses estivales, cuando el número de visitantes crece de manera sensible.

Imagen de la iglesia de San Salvador.Ayuntamiento Barbadillo del Pez.

En el plano religioso y arquitectónico, el núcleo urbano destaca por la iglesia de San Salvador, máximo exponente del renacimiento rural en la zona y punto de encuentro dominical. El templo combina detalles renacentistas en su fachada, con un interior barroco reflejado en sus retablos. Junto a esta iglesia, merece mención la ermita de San Quirico y Santa Julita, construcción prerrománica ubicada a unos tres kilómetros del municipio, datada en el siglo IX y vinculada asimismo al arroyo Tarrioza. La localidad es también escenario de tradiciones veraniegas y festividades religiosas, entre las que sobresalen las celebraciones de San Roque, programadas cada año del 14 al 17 de agosto, y la festividad de Gracias, que reúne a los peloteros el 16 de septiembre para una comida comunitaria de cierre de temporada.

Imagen de la localidad.Ayuntamiento Barbadillo del Pez.

El entorno natural: rutas, clima y biodiversidad

Ubicado junto a montes como Barijuelo, Cabrera, la Mata y la Hoz, Barbadillo del Pez forma parte de la red de municipios que históricamente alimentaban la trashumancia en la Sierra de la Demanda. Se sabe que, ya en el siglo XII, Alfonso VII autorizó mediante decreto la creación de la mancomunidad de Trasomo, a cambio del pago de 'más de 2.000 carneros por parte de los vecinos de la zona'. Además, el río Pedroso mantiene un ecosistema acuático destacado, con presencia de especies emblemáticas como la trucha y variedad de fauna autóctona. El clima de la zona es 'fresco, incluso en pleno verano', con máximas raras veces superiores a los 30 grados. Tal circunstancia favorece que la villa conserve una vegetación exuberante y, según los propios residentes, que 'nadie se quite el sayo ni siquiera después del 40 de mayo'.

Patrimonio histórico y religioso de Barbadillo del Pez

El patrimonio arquitectónico de la localidad está marcado por la iglesia parroquial de San Salvador, de factura renacentista, y la iglesia de Santa María, situada en un promontorio con vistas panorámicas sobre los valles del Pedroso y de Valdelaguna. A escasa distancia, la ermita de San Quirico y Santa Julita añade el valor de la arquitectura prerrománica, con canecillos que representan figuras humanas, particularidad singular en edificaciones religiosas de la región de Burgos. A mediados del siglo XVI, la economía local giró hacia la minería del hierro, según documenta el Diccionario de Hacienda de José Canga Argüelles, y durante el siglo XVIII floreció la manufactura textil, especialmente en la confección de sayales, actividad que fue motor económico hasta avanzada esa centuria.

Celebraciones, fiestas y protagonistas locales

Durante el verano, Barbadillo del Pez incrementa su población con la llegada de veraneantes, muchos de ellos descendientes de antiguos residentes. Las fiestas patronales de San Roque marcan el punto álgido entre el 14 y el 17 de agosto, con actividades populares y religiosas. Posteriormente, el 16 de septiembre, 'los peloteros abren el curso con la festividad de Gracias, la excusa perfecta para celebrar una comida fraternal que pone punto y final -en muchos casos- a las vacaciones'. Entre los personajes que han contribuido a la proyección mediática del municipio destaca Julián Hoyuelos Quintanilla, actual alcalde en su tercera legislatura, conocido también por su participación en el programa 'Granjero busca esposa'.