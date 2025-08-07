Herido grave en Burgos un hombre tras sufrir un atropello

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 70 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 8.49 horas en la que se alertaba del atropello de un hombre en el kilómetro 15 de la carretera BU-101, en Palazuelos de Muñó.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico.

Al lugar también se desplazaron sanitarios del entro de salud de Pampliega. Tras ser atendido en el lugar, le ha trasladado el helicóptero de Sacyl al hospital de Burgos.