Tráfico activa el primer radar de tramo en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprovechado la última campaña de control de la velocidad, que está en marcha a lo largo de esta semana, para activar el primer radar de tramo que funcionará en la provincia de Burgos. Y que no será el último. El cimemómetro está instalado en la carretera N-120, en un tramo de 2,3 kilómetros, entre las localidades de Villafranca Montes de Oca y Villambistia, y ya estaba homologado por la DGT, solo a la espera de que se activara, algo que ha ocurrido durante la campaña de control de la velocidad que está desarrollando esta semana.

El de Burgos es uno de los ocho nuevos puntos de control de la velocidad que se han activado en Castilla y León. La DGT recordaba, en la nota de prensa en la que informaba sobre esta campaña de velocidad, que estos nuevos puntos de control de velocidad «están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores».

Del mismo modo, la DGT informa que durante el primer mes de funcionamiento de control de la velocidad de este dispositivo no serán multados, pero los conductores que sobrepasen el límite de velocidad sí que recibirán una carta en la que se les informará de que han sobrepasado el límite. Una vez que pase la moratoria del mes, en septiembre, se multará los excesos de velocidad en este tramo de carretera N-120.

La DGT recuerda que entre el 10 y el 15% de todos los accidentes de tráfico y el 30% de los accidentes mortales son consecuencia del exceso de velocidad. Encuestas a conductores españoles revelan que más del 60% reconoce que circula a más velocidad de la permitida, de los la mitad lo hace en zonas urbanas y seis de cada diez en carreteras interurbanas. Recuerda que la velocidad inadecuada es el tercer factor principal en loas accidentes, especialmente en los mortales.

En el caso de la carretera N-120, se trata de una vía con alta siniestralidad. El pasado año no se registraron accidentes mortales, pero el año anterior se cerró con tres fallecidos en accidente de tráfico. Esto ha hecho que a lo largo del pasado año se iniciaran movilizaciones periódicas a pie de carretera en localidades como Tardajos y Belorado, en las que se reclama que se avance en la construcción de la autovía A-12 entre Burgos y Logroño.

El director provincial de Tráfico, Raúl Galán, explicaba que el de la carretera N-120 no será el único radar en tramo que se coloque en carreteras de la provincia de Burgos. «Es posible que tengamos alguno más porque estos radares, esta nueva ola de radares que estamos colocando forman parte del plan de choque que sacamos el año pasado para intentar reducir la siniestralidad ya que tuvimos un repunte, sobre todo en ciertas circunstancias», señalaba. La ubicación de este tramo no es al azar, ya que «se hace mediante un algoritmo en el cual entran diversos criterios como pueden ser los excesos de velocidad detectados, la siniestralidad, la intensidad o la importancia de la carretera». En función de esos algoritmos «nos dan unas zonas más o menos peligrosas y son las que se tienen en cuenta a la hora de planear nuevas ubicaciones».