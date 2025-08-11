Patrimonio autoriza los sondeos arqueológicos para rehabilitar la Casa Quemada de Valpuesta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta aprobó la autorización para realizar los sondeos arqueológicos vinculados al proyecto de rehabilitación de la Casa Quemada de Valpuesta. Se trata de un paso en el desarrollo del proyecto 'Valpuesta, origen del Español' presentado el pasado mes de octubre y que tiene como principal objetivo en un referente que contribuya al impulso del turismo en el medio rural. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3.277.110 euros, financiados con Fondos Next Generation.

Se trata de un «centro vivo» y de referencia dedicado a la promoción de los orígenes del castellano, que desarrollará una experiencia turística inmersiva para sus visitantes, tal y como explicó el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, durante su presentación.

En Valpuesta, Santonja recordó que se trata de una localidad de gran importancia para la historia, puesto que, tal y como recordó, en su iglesia de Santa María de Valpuesta se encontraron los textos más antiguos del castellano, los conocidos como ‘Cartularios de Valpuesta’. En ellos aparecen las primeras dataciones de voces y grafías en español, anteriores a las glosas emilianenses y silenses.

«Cada vez viene más gente a la Colegiata de Valpuesta, y vendrá más», auguró. Por ello, consideran necesario que exista un lugar que recoja la información conocida hasta ahora por estos orígenes. «Al turista que le interesa la cultura y el patrimonio tiene muchas preguntas que hacer, y hay que contestárselas in situ», apostilló.

Por ello, se rehabilitará la denominada ‘Casa Quemada’, un edificio situado junto a la Colegiata de Valpuesta, para acoger este centro de referencia turística, donde se ponga en valor la importancia del castellano y el papel de Valpuesta en este hito histórico. La ‘Casa Quemada’ se rehabilitará bajo los parámetros de construcción eficiente, apostando por la sostenibilidad en su restauración, de forma que minimice el impacto ambiental y reduzca la utilización de combustibles no renovables. Según explican desde la Junta, contempla un estudio previo de propuestas turística, museística y experiencial del centro, que especificará usos, actividades y dotación necesaria.

Además, en la puesta en marcha del centro se apostará por la digitalización, medio audiovisuales e inmersivos para generar una experiencia única de conocimiento e interpretación de la lengua castellana. Está prevista una actuación para dotar al centro de medios técnicos y tecnológicos de última generación con el fin de enriquecer la experiencia. De igual forma, se prevé la construcción de una zona de aparcamiento para acoger la afluencia a este centro, de tal manera que el entorno sea una zona libre de vehículos.

Una vez puesto en marcha, el objetivo final es crear una experiencia turística en la visita a Valpuesta, para lo cual es imprescindible concebir otros productos que complementen la visita. En este sentido, están previstas diferentes acciones de promoción, como la creación de una experiencia de turismo gastronómico con una oferta basa en los productos y la gastronomía local; la realización de un estudio y plan de acción de conservación de los eremitorios rupestres de época altomedieval existentes en la zona, siguiendo las direcciones de conservación del patrimonio y analizando su uso turístico; o el diseño y ejecución de recorridos ciclo-turísticos que conectarán el casco urbano de Valpuesta con las cuevas eremitas, creando un recorrido diseñado especialmente para bicicletas de montaña, instalando infraestructuras específicas para facilitar la actividad, como zonas de aparcamiento de bicis, punto de avituallamiento de agua, zonas de sombra y descanso.

Todo ello con el objetivo de seguir avanzando en el posicionamiento de Castilla y León como destino líder en turismo cultural, patrimonial y de naturaleza, apostando en este caso, además, por la gastronomía local y el fomento de la lengua española, y convertir así a Valpuesta en una «experiencia turística sobre la base de los recursos culturales y patrimoniales», entre los que el español se considera un «sector estratégico».