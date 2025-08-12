Rescatan a una mujer en Burgos que se quedó colgada en una vía ferrata

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a una mujer en Burgos que se había quedado colgada mientras realizaba una vía ferrata en Tobera, en Frías.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 13.42 horas en la que se alertaba de que mujer, ilesa, se ha quedado colgada por unos mosquetones mientras escalaba la vía ferrata.

La mujer va acompañada por un varón que no puede acceder a ella. Dirige la operación de rescate el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se envía el helicóptero de rescate y salvamento.

En la zona, y mediante una maniobra en vuelo estacionario, se hace descender a los rescatadores hasta el punto en que se hallan ambos escaladores. Tras asegurar a la mujer accidentada, se le coloca un triángulo de evacuación para proceder a su izado al helicóptero. A continuación, se repite la maniobra por parte del segundo rescatador con el acompañante. Con ambos ya a bordo, el helicóptero les traslada a zona segura, en una explana de Tobera, donde tenían aparcado su vehículo.