Un fallecido en Burgos tras chocar una furgoneta contra un árbol

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 9.15 horas en la que se alerta del choque de una furgoneta contra un árbol en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo. Los alertantes explican en el aviso que la furgoneta se ha salido de la vía y ha chocado con un árbol, y ha quedado partida. Y solicitan asistencia para dos personas heridas de gravedad, uno de ellos estaría atrapado.

El centro de emergencias 1-1-2 avisó del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Vllladiego.

El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento de un varón, y ha trasladado a otro varón en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.