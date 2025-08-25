Una ciclista resulta herida tras sufrir una caída en Carazo

Archivo - Helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León.112 CYL - Archivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 39 años ha resultado herida este lunes por la mañana tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta por el Camino Reajal, en las inmediaciones de la localidad burgalesa de Carazo.

El aviso del accidente se recibió a las 11:03 horas, momento en el que se activó el protocolo de emergencias. Desde el centro de coordinación se alertó tanto a la Guardia Civil (COS) de Burgos como a los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron un helicóptero medicalizado hasta el lugar del suceso.

A la llegada de los servicios de emergencia, la ciclista se encontraba en estado seminconsciente. Tras una primera atención en el punto del accidente, fue trasladada de inmediato en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos, donde quedó ingresada para valoración médica.