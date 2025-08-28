El pequeño pueblo de Burgos que acoge la gran fiesta del trail running

Instante de la presentación de la cita en la Diputación de Burgos.SANTI OTERO

La Asociación Deportiva Haciendo Sed Burgos en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Sedano y la Asociación Pajariteros organiza este fin de semana una auténtica fiesta del trail. Una cita que pretende convertir a Sedano en el epicentro del trail running español, con dos pruebas multitudinarias que han atraído a corredores de gran nivel.

La localidad acogerá este sábado 30 y domingo 31 de agosto a más de 800 participantes con motivo de la II Backyard Haciendo Sed, el IV Trail Run Haciendo Sed y la II Marcha Solidaria. Así lo expuso el responsable del área de Deportes de la Diputación de Burgos, Ángel Carretón.

En el caso de la II edición de la Backyard Haciendo Sed, «las inscripciones se agotaron en dos horas en enero y 200 corredores están inscritos en la carrera de ultra resistencia que comenzará el 30 de agosto a las nueve de la mañana», explicó David marín, portavoz de Haciendo Sed Burgos, quien recordó que «dada su peculiaridad, no se conoce cuándo terminará». Las previsiones de la organización estiman que el campeón de esta edición finalizará tras 32 horas corriendo, completando más de 210 km.

La prueba consiste en recorrer un circuito cerrado (una vuelta) de 6,7 km en sesenta minutos, con salidas fijas cada hora, y hacerlo indefinidamente hasta que solo una persona sea capaz de recorrer una vuelta más que cualquier otra. «Entre los participantes favoritos al triunfo estarán Sergio Vara (vigente campeón) Javier Lozano, Daniel Borreguero, César Domínguez, Margarita Mateu y Eva Pausa», señaló.

Este mismo día, tendrá lugar la II Marcha Solidaria abierta a todo el mundo, que «ya cuenta con otros 100 inscritos». Los senderistas tomarán la salida a las 11 horas.

IV Trail Run

Aún sin haber finalizado la II Backyard Haciendo Sed, arrancará el plato fuerte del fin de semana, el IV Trail Run Haciendo Sed Burgos. «Esta prueba, que con anterioridad se celebró en Burgos, reúne, entre otros, a la campeona mundial Oihana Kortazar como máxima favorita en la modalidad larga de 22km».

En categoría masculina destacan nombres propios como Joel Santamaria, Daniel Castro, Álvaro Boo, Víctor Illera o Joel Aubeso, que lucharán por la victoria. La prueba, última puntuable en el circuito IDJ Trail Series, «recorrerá el valle de Sedano por un circuito distinto al de la Backyard atravesando también la localidad de Gredilla de Sedano», recordó Marín.

En la modalidad corta, de 10 km, entre los casi 300 inscritos se prevé más igualdad tanto en categoría masculina como femenina. Para finalizar, este año se ha añadido una modalidad Promoción pensada para todos los menores nacidos antes de 2012 que completarán un circuito de casi 7km.

En esta edición se ha apostado por un salto de calidad a nivel de participación y, por ello, la organización ha decidido repartir 1.650€ en premios entre ambas pruebas.

Solidaridad y fiesta

Además de una fiesta deportiva, la cita es también un evento solidario. «Gracias a la ayuda de los diferentes patrocinadores y colaboradores que han confiado en la Asociación Haciendo Sed desde 2022 en sus distintos eventos se han podido recaudar casi 20.000€ que se donarán a la Asociación de Trastornos Alimentarios de Burgos y a Saltando Charcos».

Durante el fin de semana, al margen de la carrera, y en colaboración con la asociación vecinal Pajariteros de Sedano, se ha confeccionado un cartel de propuestas muy atractivo que anima a toda la familia a participar en el evento, con más de siete horas de música en directo, comida popular sábado y domingo, juegos infantiles, rifa solidaria, concurso de fotografía, visita guiada al municipio e incluso barra de bar exterior, feria del corredor y food truck.