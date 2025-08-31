Daikini, el buitre negro rescatado desde el huevo, listo para volver a la naturaleza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El municipio burgalés de Huerta de Arriba acogió una nueva edición de la Fiesta del Buitre, una jornada abierta al público que coincidió con la celebración internacional dedicada a estas aves necrófagas. La cita, organizada por GREFA, reunió a centenares de personas en un evento que se ha consolidado como uno de los más relevantes de Europa en torno a la conservación del buitre negro.

Durante todo el día, vecinos de la comarca y visitantes de distintos puntos del país participaron en una agenda repleta de actividades lúdicas y educativas. Desde cuentacuentos hasta talleres y una paellada popular, pasando por una demostración del trabajo de los perros ecodetectores del Seprona, el programa incluyó además la liberación de aves recuperadas y una “carroñada” para observar a los buitres en su hábitat natural.

Uno de los momentos más destacados fue el marcaje con emisores GPS de cinco ejemplares de buitre negro, como paso previo a su liberación este otoño. Grupos reducidos de asistentes pudieron presenciar el chequeo veterinario y la colocación de los dispositivos. Las aves se encuentran actualmente en un recinto de aclimatación en plena sierra, dentro del término de Huerta de Arriba.

Entre los ejemplares marcados figuraba Daikini, un buitre cuya historia simboliza el esfuerzo por la recuperación de la especie, que ha sido apadrinado por la revista digital para observadores de la naturaleza 'El vuelo del grajo'", según recuerda la organización.

La historia de Daikini

De los cinco buitres negros marcados con GPS durante la jornada, cuatro proceden de centros de recuperación de fauna salvaje (CRAS) de Castilla y León. El quinto ejemplar tiene un origen muy distinto, marcado por un rescate llevado a cabo cuando aún permanecía en el interior del huevo. A comienzos de marzo, un macho de buitre negro —miembro de una pareja reproductora— murió tras colisionar con un tendido eléctrico en la Sierra de la Demanda. GREFA intervino entonces para salvar el huevo que había quedado en el nido, con el respaldo de la Junta de Castilla y León y la ayuda de Agentes Medioambientales formados en intervenciones de altura.

El huevo fue trasladado de urgencia al centro de cría de especies amenazadas que GREFA mantiene en Majadahonda (Madrid), donde eclosionó con éxito. El pollo fue criado por una pareja nodriza de su misma especie hasta alcanzar la fase adecuada para su traslado al medio natural. A este ejemplar se le dio el nombre de Daikini. En la jornada previa a la Fiesta del Buitre, Daikini fue llevado de regreso a la Sierra de la Demanda. Ya en Huerta de Arriba, fue equipado con un emisor GPS, junto al resto de buitres preparados para su liberación en otoño.

Estos cinco buitres se suman a los cuatro pollos nacidos esta temporada en la colonia impulsada por GREFA en la Sierra de la Demanda, dos de ellos en el núcleo de Huerta de Arriba y otros dos en el Parque Natural Sabinares del Arlanza, con la particularidad de que sus nidos están situados sobre sabinas.

Además, a este grupo hay que añadir tres pollos más que han requerido intervención humana: uno de ellos es el propio Daikini, y los otros dos fueron rescatados tras caer del nido, uno en el lado burgalés y otro en el riojano, donde continúan su crianza en centros especializados.

La Fiesta del Buitre sirvió también para mostrar el avance del Proyecto Monachus, una iniciativa que desde 2017 ha permitido establecer una colonia de cría de buitre negro en el norte del Sistema Ibérico, donde llevaba más de 50 años extinguida como especie reproductora. Actualmente, esta colonia cuenta con unas treinta parejas reproductoras y más de cuarenta pollos nacidos en libertad desde su puesta en marcha.

GREFA también impulsa otros programas de reintroducción en Cataluña, como el del Prepirineo de Lleida y el nuevo proyecto en el Parque Natural de Els Ports, en colaboración con la Generalitat. En el ámbito internacional, la ONG participa en el traslado de ejemplares a Bulgaria, dentro del proyecto LIFE Rodhope Vulture, que busca reforzar la población en los Montes Ródopes