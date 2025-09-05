Ojo Guareña como nunca antes: Así puedes recorrer en 360º sus rincones secretos

Detalle de la Sala de las Pinturas, cuya fragilidad impide su visita presencial. La imagen forma parte del recorrido virtual que se presentará en la Merindad de Sotoscueva.Sergio Laburu-Espeleofoto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En las entrañas de la Merindad de Sotoscueva, la caverna de Ojo Guareña despliega bajo tierra uno de los mayores complejos kársticos de Europa. Más de cien kilómetros de galerías forman un laberinto subterráneo en el que la geología, la historia y la arqueología conviven desde hace muchos siglos. Este mundo de formaciones caprichosas, rincones ocultos y pasadizos moldeados por el tiempo ha permanecido en silencio, lejos de la mirada pública, preservada la fragilidad de su entorno por la dificultad de su acceso. Ahora, una iniciativa pionera abre una nueva puerta a su interior y por primera vez, algunos de sus espacios más secretos podrán recorrerse en imágenes inmersivas en 360º.

La experiencia estará disponible el próximo 21 de septiembre, entre las 10:30 y las 14:00 horas, en la ermita de San Tirso y San Bernabé. Allí se proyectarán los reportajes dedicados a dos enclaves clave de Cueva Palomera —la Sala de las Pinturas y las Galerías de las Huellas—, zonas de acceso restringido que no forman parte del itinerario turístico habitual. Gracias a esta tecnología, el público podrá explorar estas estancias profundas, frágiles y repletas de vestigios que conectan el presente con el pasado de los usos humanos y la milenaria geología.

La iniciativa cuenta con la autorización de la Junta de Castilla y León y con la colaboración del servicio de guías del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva y de la arqueóloga Ana Isabel Ortega. Las imágenes fueron captadas en dos fases, comenzando en febrero de 2024 en la Sala Cartón, la Sala de las Pinturas y los exteriores de San Bernabé; y en abril de 2025, en las Galerías de las Huellas y el valle ciego del río Guareña, bajo la ermita. Una selección de este material fue presentada en el Museo de la Evolución Humana, como antesala de su estreno en la ermita de San Bernabé. Previamente, en 2023, el montaje finalizado fue mostrado en primicia a usuarios de Aspanias Burgos, así como de otras asociaciones de discapacitados de Castilla y León.

Este nuevo formato visual se suma al esfuerzo de conservación y divulgación de un enclave único, porque Ojo Guareña, además de una cavidad monumental es también un archivo geológico y arqueológico. Un testimonio del paso del ser humano a lo largo de milenios, una cápsula del tiempo en la que cada rincón atesora el conocimiento del pasado. La posibilidad de recorrer virtualmente estas zonas —sin comprometer su conservación— representa un avance significativo en la forma de acercar el patrimonio subterráneo al público, sin necesidad de pisar físicamente sus suelos milenarios.

A continuación se incluyen imágenes abatidas en 2D a partir de las capturas originales en 360º realizadas en dos de los espacios más significativos de Ojo Guareña: las Galerías de las Huellas y la Sala de las Pinturas. Las fotografías son obra de Sergio Laburu (Espeleofoto). También se incorpora una imagen de la presentación oficial del proyecto, celebrada el pasado 14 de junio en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, firmada por Roberto F. García (Espeleofoto).