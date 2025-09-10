Los mirandeses tardan 201 días de media en tener una primera consulta en Oftalmología

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una proposición no de ley para instar a la Junta a mejorar de manera inmediata los recursos humanos y técnicos en el servicio de Oftalmología del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

La procuradora socialista, Virginia Jiménez, ha denunciado que los pacientes tienen que esperar 201 días para una primera consulta de esta especialidad, un tiempo de demora que se ha duplicado en tan solo un año. "La inequidad territorial en el acceso a la sanidad pública es inaceptable. La administración regional tiene que garantizar una atención oftalmológica adecuada y equitativa en todas las provincias".

A cierre del primer semestre de 2025, el Hospital de Miranda registraba 2.020 pacientes en lista de espera para una primera consulta oftalmológica. De ellos, el 93% pertenece a la "lista de espera estructural", lo que significa que ya han superado los plazos máximos establecidos sin ser atendidos.

Con esta lista de espera, la salud en Miranda de Ebro se sitúa entre las peores de Castilla y León en esta especialidad, solo superada por Salamanca y Zamora, mientras que la media regional es de unos 110 días.

Además de más oftalmólogos, la proposición también solicita garantizar la dotación suficiente de optometristas, así como de medios técnicos y diagnósticos en el Hospital, para agilizar la atención y evitar los retrasos derivados de la falta de equipos.