La Diputación reúne a más de cien mayores en una jornada deportiva en Fuentes Blancas
Con la convivencia como eje, la Diputación Provincial ha celebrado en Fuentes Blancas las primeras Olimpiadas de Oro, una jornada en la que participaron residentes de sus cinco centros asistenciales
La Diputación Provincial de Burgos ha celebrado este jueves la primera edición de las Olimpiadas de Oro, un encuentro que ha reunido a los residentes de sus cinco centros asistenciales en torno al deporte y la convivencia. La Residencia de Fuentes Blancas ha acogido la cita, con participantes llegados desde Miranda de Ebro, Oña y las tres residencias de la capital.
Durante la jornada, los asistentes tomaron parte en pruebas deportivas adaptadas y juegos tradicionales, compartiendo una experiencia que reforzó los vínculos entre centros. El personal técnico, desde animadores hasta terapeutas y trabajadores sociales, acompañó a los residentes y colaboró en el desarrollo de cada actividad.
Otros departamentos provinciales, como Cultura, el Instituto para el Deporte y la Juventud y el área de Formación y Empleo, se sumaron a la organización. Al finalizar, los asistentes compartieron un almuerzo preparado por la cocinera del centro, prolongando en torno a la mesa el ambiente de cercanía vivido durante la jornada.
La Diputación prevé consolidar esta cita cada año como una fórmula para mantener activa a su población residente y estrechar los lazos entre los distintos centros.
“Con esta iniciativa queremos poner en valor el papel de nuestros mayores, promover la vida activa y fortalecer los lazos entre quienes comparten nuestros centros”, señaló Inma Sierra, diputada de Acción Social durante la inauguración.