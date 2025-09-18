La Diputación reúne a más de cien mayores en una jornada deportiva en Fuentes Blancas

La vicepresidenta y diputada de Acción Social, Inma Sierra, felicita a uno de los participantes.ECB

La Diputación Provincial de Burgos ha celebrado este jueves la primera edición de las Olimpiadas de Oro, un encuentro que ha reunido a los residentes de sus cinco centros asistenciales en torno al deporte y la convivencia. La Residencia de Fuentes Blancas ha acogido la cita, con participantes llegados desde Miranda de Ebro, Oña y las tres residencias de la capital.

Durante la jornada, los asistentes tomaron parte en pruebas deportivas adaptadas y juegos tradicionales, compartiendo una experiencia que reforzó los vínculos entre centros. El personal técnico, desde animadores hasta terapeutas y trabajadores sociales, acompañó a los residentes y colaboró en el desarrollo de cada actividad.

Otros departamentos provinciales, como Cultura, el Instituto para el Deporte y la Juventud y el área de Formación y Empleo, se sumaron a la organización. Al finalizar, los asistentes compartieron un almuerzo preparado por la cocinera del centro, prolongando en torno a la mesa el ambiente de cercanía vivido durante la jornada.

Juegos y convivencia en las Olimpiadas de Oro de la Diputación de BurgosECB

La Diputación prevé consolidar esta cita cada año como una fórmula para mantener activa a su población residente y estrechar los lazos entre los distintos centros.

“Con esta iniciativa queremos poner en valor el papel de nuestros mayores, promover la vida activa y fortalecer los lazos entre quienes comparten nuestros centros”, señaló Inma Sierra, diputada de Acción Social durante la inauguración.