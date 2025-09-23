Atendida una mujer por intoxicación de humo en un incendio en Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 54 años tuvo que ser evacuada por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se alertaba de llamas y humo en la cocina en una vivienda en la calle Santa Lucía 61.

En el aviso se solicitaba asistencia para una mujer de unos 40 años que presenta síntomas de haber inhalado humo. Al lugar se desplazaron los Bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local, así como una ambulancia. Finalmente, una UVI móvil de Emergencias Sanitarias ha atendido a una mujer de 54 años, quien finalmente no ha requerido de traslado al hospital y fue dada de alta en el lugar.