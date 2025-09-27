Detenido en La Riojilla burgalesa por una plantación de marihuana valorada en 142.000 euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 55 años ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública tras descubrirse una plantación de marihuana en un invernadero oculto entre frutales en una finca de la comarca de La Riojilla burgalesa. La operación, fruto de una investigación iniciada por la Guardia Civil de Belorado en el marco de una campaña contra el cultivo ilegal de cannabis, permitió incautar más de 72 kilos en verde de Cannabis sativa, valorados en unos 142.000 euros en el mercado negro.

Agentes de la Guardia Civil han intervenido una plantación de marihuana ubicada en el interior de un invernadero camuflado entre frutales en una finca de La Riojilla burgalesa. Como resultado de la operación, ha sido detenido un varón de 55 años, acusado de un presunto delito contra la salud pública por cultivo de sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil desmantela un invernadero con 72 kilos de marihuana en Burgos.ECB

El hallazgo se enmarca en la campaña intensiva que la Comandancia de Burgos pone en marcha cada final de verano, coincidiendo con el periodo de floración y recolección de la marihuana. Esta estrategia, orientada a detectar cultivos al aire libre, combina patrullas terrestres con medios aéreos para localizar plantaciones ilegales de cannabis en entornos rurales.

La intervención partió de una investigación desarrollada por agentes del Puesto de Belorado, quienes habían reunido indicios sobre la posible existencia de un cultivo en proceso de maduración. Las pesquisas condujeron hasta un invernadero alzado al aire libre, parcialmente oculto entre árboles frutales, que desde la distancia permitía distinguir plantas de Cannabis sativa en avanzado estado de desarrollo, debidamente cuidadas y con un sistema de riego regulado.

Durante la inspección, realizada en presencia del propietario de la parcela, los agentes confirmaron la existencia de una plantación con numerosos ejemplares de gran tamaño y con abundante floración. Las plantas fueron arrancadas y aprehendidas in situ, alcanzando un peso total en verde superior a los 72 kilogramos. Su valor estimado en el mercado ilegal asciende a 142.000 euros. El detenido, tras la instrucción de las diligencias pertinentes, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca.

La plantación de cannabis camuflada entre frutales en un invernadero en una finca privada en Burgos.ECB

Este operativo se enmarca en el plan de respuesta de la Guardia Civil contra el cultivo y tráfico ilegal de marihuana, con el objetivo de erradicar tanto las plantaciones de interior como las de exterior, y desmantelar posibles estructuras organizadas dedicadas a la producción de cannabis.

El instituto armado recuerda que el cultivo, elaboración o tráfico de cualquier droga, incluida la marihuana, constituye un delito penal, incluso en terrenos privados y sin importar la cantidad. Así lo contempla el Código Penal, que sanciona a quienes promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de estupefacientes.