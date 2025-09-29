Detenido en Villarcayo por robar en dos iglesias de Cantabria

Las piezas fueron halladas y devueltas con rapidez por la Guardia Civil.ECB

La Guardia Civil ha detenido en Villarcayo a un joven de 27 años acusado de ser el presunto responsable de dos robos con fuerza cometidos a principios de septiembre en sendas iglesias del municipio cántabro de Campoo de Yuso.

El detenido habría forzado las puertas de acceso a los templos la tarde del pasado 8 de septiembre para sustraer varios objetos eclesiásticos. Parte de ellos fueron recuperados ese mismo día en las inmediaciones, mientras que el resto aparecieron al día siguiente abandonados en una cuneta cercana.

La investigación, dirigida por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega, permitió identificar el vehículo utilizado en los robos y, a partir de ahí, al sospechoso. Las pesquisas situaron al joven en una localidad burgalesa próxima a Cantabria, lo que llevó a los agentes hasta Villarcayo. Allí fue localizado y detenido la semana pasada en una operación conjunta con efectivos del puesto de la Guardia Civil de la localidad.

Todos los objetos recuperados ya han sido devueltos al párroco de las iglesias afectadas.