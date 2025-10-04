El Correo de Burgos

Morales celebra el respaldo del Gobierno al impulso turístico del Área Funcional de Briviesca, con más de 4 millones de euros

El BOE publica la resolución provisional del Ministerio de Hacienda que confirma este importante apoyo de Fondos Feder

Ermita de San Martín, en Piérnigas.

Ermita de San Martín, en Piérnigas.

El diputado nacional por Burgos y secretario de Organización provincial, Álvaro Morales, celebra el respaldo del Gobierno al impulso turístico del Área Urbana Funcional de Briviesca con más de 4 millones de euros. 

Así lo confirma la resolución provisional del Ministerio de Hacienda de la convocatoria de Fondos Feder a la que la Diputación presentó el proyecto, a través de Sodebur, y que publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado. 

El coste total de esta iniciativa asciende a 6,9 millones de euros para la capital briviescana y más de 40 pueblos de su entorno, dentro del Plan de Actuación Integrado, (PAI), denominado ‘Bureba viva y dinámica: Estrategia para la transformación y el desarrollo sostenible e integrado’.

El PAI consta de cuatro proyectos transformadores: ‘Ventana a la Bureba’, destinado a centros de interpretación y difusión turística, que contempla la recuperación del Monasterio de Santa Clara y la ermita de San Martín de Piérnigas para dicho fin. En segundo lugar, ‘Senda del Oca’, que prevé la restauración del río como corredor ecológico y turístico; el tercero conllevará la creación de un hub de emprendimiento e innovación en Briviesca y, por último, el proyecto de ‘Revitalización de los núcleos rurales’ mejorará el espacio público para garantizar la accesibilidad, la eficiencia energética y su conectividad.

El diputado nacional socialista por Burgos sostiene que “este nuevo espaldarazo del Gobierno de España a la Bureba confirma su compromiso con la comarca, olvidada por los ejecutivos del PP, y que ya ha recibido importantes inversiones a través del 2% Cultural y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino desde que gobierna Pedro Sánchez”.

