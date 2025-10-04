Morales celebra el respaldo del Gobierno al impulso turístico del Área Funcional de Briviesca, con más de 4 millones de euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El diputado nacional por Burgos y secretario de Organización provincial, Álvaro Morales, celebra el respaldo del Gobierno al impulso turístico del Área Urbana Funcional de Briviesca con más de 4 millones de euros.

Así lo confirma la resolución provisional del Ministerio de Hacienda de la convocatoria de Fondos Feder a la que la Diputación presentó el proyecto, a través de Sodebur, y que publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado.

El coste total de esta iniciativa asciende a 6,9 millones de euros para la capital briviescana y más de 40 pueblos de su entorno, dentro del Plan de Actuación Integrado, (PAI), denominado ‘Bureba viva y dinámica: Estrategia para la transformación y el desarrollo sostenible e integrado’.

El PAI consta de cuatro proyectos transformadores: ‘Ventana a la Bureba’, destinado a centros de interpretación y difusión turística, que contempla la recuperación del Monasterio de Santa Clara y la ermita de San Martín de Piérnigas para dicho fin. En segundo lugar, ‘Senda del Oca’, que prevé la restauración del río como corredor ecológico y turístico; el tercero conllevará la creación de un hub de emprendimiento e innovación en Briviesca y, por último, el proyecto de ‘Revitalización de los núcleos rurales’ mejorará el espacio público para garantizar la accesibilidad, la eficiencia energética y su conectividad.

El diputado nacional socialista por Burgos sostiene que “este nuevo espaldarazo del Gobierno de España a la Bureba confirma su compromiso con la comarca, olvidada por los ejecutivos del PP, y que ya ha recibido importantes inversiones a través del 2% Cultural y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino desde que gobierna Pedro Sánchez”.