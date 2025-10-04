Herida una motorista en Burgos tras sufrir una caída
El accidente se produjo cuando circulaba por Canicosa de la Sierra
Una mujer de 52 años ha resultado herida en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 17.36 horas en la que se alertaba de un accidente en la carretera BU-V-8511, en el kilómetro 9, en Canicosa de la Sierra.
Burgos
Herida una joven en Burgos tras chocar con su patinete con un coche
El Correo de Burgos | El Mundo
En el aviso se informa de que se trata de una caída de una motocicleta, y se pide asistencia para una mujer de 52 años, que está herida en una pierna.
El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Quintanar de la Sierra.