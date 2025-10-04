Herida una motorista en Burgos tras sufrir una caída

Archivo - Sucesos.- Herida una motorista tras sufrir una caída en Canicosa de la Sierra.JCYL - Archivo

Una mujer de 52 años ha resultado herida en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 17.36 horas en la que se alertaba de un accidente en la carretera BU-V-8511, en el kilómetro 9, en Canicosa de la Sierra.

En el aviso se informa de que se trata de una caída de una motocicleta, y se pide asistencia para una mujer de 52 años, que está herida en una pierna.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Quintanar de la Sierra.