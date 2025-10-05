Herido un joven de 21 años en un accidente en Burgos
El incidente se produjo entre la avenida Nuestra Señora de la Asunción y la calle Fernán González, en Medina de Pomar
Un joven de 21 años ha resultado herido en un accidente registrado a primera hora de la tarde en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 16.45 horas en el que se alertaba de un choque entre dos turismos en el cruce de la avenida de Nuestra Señora de la Asunción con la calle Fernán González, en Medina de Pomar.
En el aviso se pide asistencia sanitaria para una persona herida, en principio leve, un varón de 21 años. El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local de Medina de Pomar y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.