Más de 1.400 personas tuvieron revisiones oculares gratuitas en 42 pueblos de Burgos

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, y otros cargos de la institución provincial, junto a los responsables de Recoletas, encabezados por su gerente, Pilar Gómez, frente a la unidad móvil con la que se revisó la salud ocular en municipios burgaleses.ECB

El proyecto conjunto entre Recoletas Salud y la Diputación de Burgos ha completado su paso por 42 municipios durante los meses de mayo y septiembre, con una media diaria de 35 a 40 exploraciones visuales básicas.

El balance del proyecto, en palabras de sus responsables, es altamente satisfactorio, ya que “estamos llevando la prevención a poblaciones pequeñas y cada vez son más los Ayuntamientos que quieren comprobar como sus pueblos gozan de una buena salud visual. Este proyecto ha venido para quedarse”, en palabras de Pilar Gómez, directora gerente de Recoletas Salud Burgos y Javier Moralejo, gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas. Ambos han agradecido la implicación de la Diputación de Burgos y de los ayuntamientos que han acogido la unidad móvil en la que se realizaron las revisiones.

Por parte de la institución provincial, la portavoz y responsable del Área de Bienestar Social, Inmaculada Sierra, subrayó el alcance de esta iniciativa, “ya que acerca a nuestros vecinos que residen en esas pequeñas poblaciones algo tan importante como es la salud ocular”. Sierra agradeció además a Recoletas Salud esta gran iniciativa, en la convicción de que “vertebra aún más nuestros pueblos y sus gentes”.

El programa se desarrolló en dos fases, en mayo y septiembre, con revisiones realizadas en horario de mañana y tarde. Un especialista en optometría, apoyado con tecnología avanzada, se encargó de las pruebas a una media de entre 35 y 40 personas por jornada. Las exploraciones incluyeron agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo.

Cuando se detectaron alteraciones en la función visual no acordes con la edad de la persona, los pacientes fueron derivados a un especialista para una evaluación más profunda. Asimismo, en los casos con signos de presión intraocular elevada, diabetes sin controlar, sequedad ocular o necesidad de corrección óptica, se recomendó acudir a los servicios de oftalmología u óptica correspondientes.

El impacto del proyecto ha sido tal que varios ayuntamientos ya han solicitado repetir la experiencia, por lo que Recoletas Salud y la Diputación tienen previsto continuar con nuevas visitas a otras localidades de la provincia.