Diputación habilitará un carril bici entre la capital y Villagonzalo Pedernales

La Diputación Provincial de Burgos inicia el proceso de mejora de la movilidad entre los pueblos del alfoz y la capital de Burgos por Villagonzalo. El acuerdo entre el equipo de gobierno del Partido Popular y el grupo Vox presente en la institución provincial se ha materializado en un proyecto que permitirá mejorar la conexión viaria entre las dos localidades.

Se trata de una intervención en la BU-P 1001 entre la glorieta de intersección de esta carretera con la calle Hermano Rafael y la calle San Pedro y San Felices con la glorieta de intersección de la vía con la BU-30 y el acceso al Polígono Industrial Los Pedernales. Se trata de la carretera que más tráfico tiene en la red provincial con una intensidad media diaria de 3.709 vehículos diarios de los que el 6,1% son pesados. Que, una vez finalice la obra, también podrá mejorar la seguridad vial de los ciclistas puesto que contará con un carril bici segregado de la carretera y separado por líneas divisorias de fresado sonoro.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y seis meses de ejecución. Su financiación se plantea en dos anualidades con cargo a los presupuestos de 2026 y 2027 a razón de 775.000 euros en los presupuestos del próximo año y el resto en el del año siguiente. El objetivo es «mejorar la movilidad con el establecimiento de un carril bici que sea una alternativa segura y sostenible de los desplazamientos diarios entre Villagonzalo Pedernales y Burgos», señaló el diputado responsable de la comisión informativa de Planes Provinciales, Vías y Obras, José Antonio de los Mozos.

Eliminar la rampa

Se trata de una actuación en 3.500 metros cuadrados en los que se plantea actuar sobre el carril bici, mejorar el firme de la carretera y ampliar un trazado de 500 metros cuadrados para aumentar el radio de las dos curvas y reducir el cambio de rasante que hay en la mitad del recorrido. Esta intervención «mejorará el trazado, la visibilidad y, sobre todo, la seguridad vial de los vehículos que circulan por la carretera», explicó De los Mozos. Y se reduce el tiempo de trayecto ya que «en vez de los 60 kilómetros hora se va a aumentar un 50% con la posibilidad de llegar a los 90 kilómetros hora de velocidad máxima de adelantamiento quitando las curvas y suavizando el trazado eliminando así un punto muy peligroso de esta carretera», puntualizó el portavoz de Vox en la Diputación Provincial de Burgos, Ángel Martín.

De forma paralela la intervención requiere un movimiento de tierras, 5.000 toneladas de mezcla de bituminoso en caliente y una nueva señalización horizontal y vertical. «Para la realización de esta obra será necesaria la expropiación de los terrenos colindantes para lo que hay un presupuesto de 64.000 euros», remató el diputado.

Esta acción se enmarca dentro de una cuerdo entre PP y Vox que plantea el «inicio de una estrategia provincial para mejorar la conexión entre la capital y los municipios del alfoz, mediante infraestructuras seguras y adaptadas a las necesidades actuales de movilidad que permitan esa circulación alternativa al vehículo privado como puede ser la bicicleta o los VMP o simplemente circulando a pie», señaló Martín.

Asumió el objetivo de mejorar la conexión entre la capital y el alfoz y en esa línea apuntó que va la propuesta que han realizado en el Pleno de la Diputación Provincial para «conectar todas estas poblaciones con los autobuses urbanos y no estén aisladas de la capital». La portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra, quiso destacar el valor de la colaboración entre las dos formaciones políticas para lograr una actuación importante. «A pesar de no necesitar acuerdos, el talante del equipo de Gobierno es siempre escuchar a los grupos de la oposición para sacar proyectos adelante que sean buenos para la ciudadanía como es este caso», señaló.