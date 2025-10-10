Dos atrapados tras un choque frontal entre un turismo y una furgoneta en la N-627 en Montorio

Archivo - Imagen de archivo del 112 de Castilla y León.112 - Archivo

Dos personas han resultado heridas tras un choque frontal entre un turismo y una furgoneta ocurrido este viernes, 10 de octubre, a la altura del kilómetro 29 de la carretera N-627 a la altura del término burgalés de Montorio.

Según los primeros datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los dos heridos se encuentran inconscientes y atrapados en el interior de uno de los vehículos.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 13.22 horas cuando varios alertantes informaron de una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 29 de la N-627 en sentido Montorio donde, al menos dos personas habían resultado heridas y estaban atrapadas en el interior de uno de los vehículos.

El 112 dio aviso a los bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado entre otros recursos un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.