Muere un hombre mientras participaba en una prueba deportiva en Salas de los Infantes.

Un hombre de 60 años ha fallecido este domingo mientras participaba en la Marcha de Montaña Demandasaurus, en Salas de los Infantes. El suceso, según detalla el 112, tuvo lugar poco antes de las 12 del mediodía.

En un momento dado de la competición, el varón empezó a sentirse indispuesto. Fue entonces cuando se dio la voz de alarma a la sala de operaciones del 112 para solicitar asistencia sanitaria urgente. Inmediatamente, se trasladó la incidencia a la Guardia Civil y de Burgos y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Dada la gravedad de los hechos, el Sacyl decidió enviar un helicóptero medicalizado. Desgraciadamente, ni el dispositivo preventivo instalado específicamente para el desarrollo de la BTT ni el personal sanitario movilizado lograron reanimar al hombre, cuya muerte se confirmó poco después.