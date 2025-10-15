La comarca de Burgos que saca a relucir los mejores pinchos de la zona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El II Concurso En Busca del Pincho Sabinares 2025, organizado en el marco del programa Ecosabinares 2025, ha designado la creación de la cafetería Chumi de Covarrubias como el mejor pincho de la zona. En esta edición, que ha contado con la participación de nueve bares de diferentes municipios del Parque Natural Sabinares de Arlanza-La Yecla, se presentaron quince propuestas gastronómicas a competición, todas ellas valoradas por un jurado designado específicamente para tal fin.

Durante el certamen, el jurado visitó los establecimientos de las localidades inscritas, degustando y evaluando una variada oferta de pequeños platos. Según la organización, el pincho ganador ha sido 'La bomba de la cafetería Chumi de Covarrubias', una elaboración que destaca por su pan brioche casero relleno de queso brie y queso azul, acompañado de una salsa de frutos rojos de Arlanza. El fallo del jurado subraya el alto nivel culinario mostrado en la segunda edición del evento, ya convertido en cita de referencia para el turismo gastronómico en la provincia de Burgos.

El segundo premio ha recaído en el Hotel Nuevo Arlanza por su pincho denominado "La reina rachela": pan tostado con aceite de romero, reineta de Covarrubias asada, morcilla rachela con azúcar, queso de rulo de cabra y cebolla caramelizada. Esta elaboración ha sido muy bien recibida tanto por el jurado como por los clientes, destacando especialmente la utilización de productos locales.

Por su parte, el tercer galardón fue adjudicado al bar Saloon de Contreras con 'El desconocido de SAD HILL', un guiño a la mítica localización de cine cercana al parque natural, integrando ingredientes propios de la comarca en su receta. Los organizadores han resaltado que este tipo de propuestas contribuyen a consolidar la oferta hostelera rural de Burgos.