El PSOE enmendará los presupuestos de la Diputación de 2026 para aumentar su alcance en el medio rural

El Grupo Socialista en la Diputación presentará enmiendas al proyecto de presupuestos de la institución para 2026 con el objetivo de que aumente su alcance en el medio rural. Así lo anunció la portavoz de los diputados socialistas, Nuria Barrio, durante una reunión de trabajo con alcaldes y concejales del partido en la provincia. “¿De qué sirve que las cuentas crezcan cada año entre un 10 y un 12% si no redunda en beneficio de nuestros pueblos”?, se pregunta.

Según explica, los ediles socialistas expresaron su malestar por el escaso porcentaje del presupuesto que llega a sus pueblos, de apenas un 30% del total”. Por eso, el Grupo Socialista volverá a recoger sus sugerencias de cara a la elaboración de aportaciones para mejorar el documento que ha presentado el equipo de gobierno del Partido Popular.

En esa línea, Barrio avanzó algunas de las propuestas del Grupo Socialista, como aumentar la dotación que prevé el anteproyecto para la convocatoria de Planes Provinciales, ya que considera “insuficiente” el crecimiento que ha previsto el PP para compensar el recorte de los dos últimos años.

La recuperación del Plan de Instalaciones Deportivas, la reducción de las partidas previstas para los planes de empleo y la profesionalización de los parques de bomberos fueron los asuntos que suscitaron más interés, además de las dificultades para la potabilización del agua que encuentran localidades de distintos puntos, como Odra-Pisuerga, que reclamaron soluciones ante la renuncia de la Diputación al proyecto de abastecimiento mancomunado ‘Vecindad de Burgos’ por motivos económicos. Este último ha constituido una de las principales demandas del PSOE en los últimos años para que la Diputación buscara la colaboración de la Junta de cara a su financiación.

A este encuentro de los socialistas en el Monasterio de San Agustín ayer acudieron también los procuradores Virginia Jiménez, Jesús Puente y Eva Ceballos, el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, y la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, quien se refirió al avance de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2026 como un “trampantojo”, puesto que el PP los ha presentado sin aprobar ni debatir previamente el techo de gasto.

Además, Peña aprovechó la ocasión para recordar a los alcaldes del medio rural que ningún pueblo perderá su parada de autobús, gracias a la reciente aprobación de la Ley de Movilidad, que supone que el Gobierno garantizará que sea un servicio público, en contra de la posición del Partido Popular.