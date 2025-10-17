Herido en Burgos un motorista tras sufrir una caída

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de una motocicleta ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias recibía una llamada a las 19.52 horas en la se informaba de un accidente en la carretera BU-V-6222, kilómetro 6, en Basconcillos del Tozo.

En el aviso, se señala que un motorista, de 57 años, consciente, ha sufrido una caída y es posible que tenga una fractura de pierna. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

Por otro lado, a las 13.45 horas una mujer de 44 años sufría heridas en un brazo como consecuencia de un choque con un turismo en la avenida de Valladolid, en la rotonda del polígono de Michelín, en Aranda de Duero. El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local, Policóa Nacional y Sacyl.