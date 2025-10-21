Vox pide más facilidad en el uso de servicios municipales y hacer de Burgos el centro del español

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Provincial VOX en la Diputación de Burgos ha dado a conocer hoy, de la mano de su portavoz, Ángel Martín, el conjunto de propuestas que ha entregado al presidente de la institución buscando su inclusión en el Presupuesto General de 2026. La batería de medidas, que prioriza al vecino del medio rural y la lucha contra la despoblación, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de los pueblos, facilitar los servicios y hacer de la administración provincial un ente "más amigable y cercano", especialmente para los más mayores y para aquellos que presentan mayores dificultades con la tecnología.

Martín ha insistido en que el objetivo de VOX es lograr una administración eficiente que utilice de forma inteligente los recursos propios de la provincia y que, además, alivie la carga burocrática de los trabajadores municipales en el mundo rural. "Nuestras propuestas demuestran que es posible gobernar pensando primero en el ciudadano del pueblo y en su dignidad, garantizando que el pueblo más pequeño tenga acceso a servicios de calidad, y que lo haga de una forma sencilla, cómoda y segura", ha aseverado el portavoz provincial.

El paquete de iniciativas se articula en torno a tres ejes principales, siendo uno de los más destacados la solución propuesta para atajar la escasez de Funcionarios con Habilitación Nacional, lo que a menudo desemboca en ineficiencias y riesgo de incumplimientos legales y contables en los ayuntamientos más pequeños. VOX plantea un plan de choque con la creación progresiva de tres plazas iniciales de Secretarios-Interventores supramunicipales adscritos al SAJUMA, con un coste de partida estimado en 240.000 euros, con la vocación de alcanzar las diez plazas en próximas fases. La estrategia busca concentrar las labores de alta cualificación, como son la fiscalización y los informes jurídicos, en estos profesionales de la Diputación, mientras se mejora la atención presencial en los municipios. Para ello, se dota una partida de subvenciones piloto por valor de 250.000 euros para que los ayuntamientos puedan financiar la contratación de personal técnico o administrativo local.

Este personal será el encargado de la atención cotidiana y el registro, asegurando una mayor presencia horaria real del personal en el municipio y un servicio más accesible al ciudadano. "No podemos permitir que se pierdan ayudas o se generen problemas legales porque el Secretario esté saturado o ausente. Con esta medida, concentramos el talento y multiplicamos la atención presencial en los pueblos. El control será profesional, y el servicio al ciudadano, casi diario", ha resumido Martín Rivas.

Además, en su compromiso frontal contra la brecha digital, VOX ha insistido en la creación del programa piloto Punto de Atención de Diputación (PAD), valorado en 32.500 euros para el primer año. Este servicio centralizado de asistencia telemática tiene como fin prioritario ofrecer apoyo directo a los ciudadanos rurales, especialmente los mayores y aquellos con dificultades con la tecnología, para que puedan superar los obstáculos de la administración electrónica y ejercer sus derechos digitales sin complicaciones. El PAD también serviría como soporte y formación para los empleados municipales en el manejo de plataformas y trámites con la propia Diputación, creando un nuevo puesto temporal de Operador Programador. El portavoz ha sido contundente: "La Ley obliga a la administración electrónica, y la Diputación tiene que garantizar que se cumpla, pero con rostro humano. El PAD es el técnico al otro lado del teléfono que ayuda a los mayores a no quedarse fuera, porque los mayores merecen una administración fácil y accesible". Además, de esta manera, VOX entiende que se podrán facilitar trámites como la identificación personal a través de videollamada y lograr la especialización en la atención a los empleados municipales a la hora de completar trámites burocráticos o de atención al ciudadano.

La tercera propuesta con peso presupuestario se centra en el aprovechamiento de recursos culturales e identitarios con la iniciativa Oña-Cuna del Español. Utilizando las instalaciones de la Diputación en la histórica Villa de Oña, VOX propone diseñar un programa estival de inmersión en castellano para estudiantes europeos de 14 a 17 años, con un presupuesto piloto de 150.000 euros (luego 300.000 euros). La meta es capitalizar la potencia de Burgos como cuna del español escrito y consolidar a la provincia como un destino lingüístico-cultural, generando riqueza y empleo en el medio rural a través de la contratación de personal y empresas locales para la logística, el catering y el transporte. "Burgos es la cuna del español, y tenemos que aprovecharlo. Esta es una propuesta que genera riqueza, empleo y proyecta nuestra identidad. Queremos que vengan jóvenes de toda Europa y descubran que el mejor español está en nuestros pueblos", ha declarado Martín Rivas. La idea de VOX mediante esta propuesta es demostrar la viabilidad de un proyecto que después podrá ser ejecutado desde la iniciativa privada, aportando más y mejor empleo y promoción de la provincia y sus capacidades.

Finalmente, el portavoz de VOX ha recordado que ya solicitó generar una partida de 800.000 euros para iniciar la primera fase de construcción del Carril Bici a Villagonzalo Pedernales, cumpliendo un acuerdo presupuestario para conectar de forma segura la ciudad con los núcleos del alfoz, un proyecto que ya fue presentado la pasada semana.

Además, ha demandado duplicar la partida para las Subvenciones para la construcción de Tanques Elevados de Agua para usos agrícolas, pasando de 50.000 a 100.000 euros, para atender la alta demanda del sector primario que no pudo ser cubierta en su totalidad en el ejercicio anterior, ya que solo 9 de las 39 peticiones realizadas pudieron ser atendidas.

Ángel Martín ha finalizado expresando que “VOX ha demostrado que escucha al ciudadano, que está en la calle más allá de las campañas electorales y que, por eso, cuando propone algo es porque ha detectado esa demanda real en el ciudadano de a pie”.