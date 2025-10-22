Un herido en un accidente en Burgos
Al menos dos personas han quedado atrapadas tras un choque frontal entre dos vehículos en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.09 horas en la que se alertaba de la colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 26 de la carretera N-629, en Medina de Pomar.
En el aviso se informa de que de que hay dos personas atrapadas, una en cada vehículo, y en principio solo un herido, consciente, con dificultad respiratoria.
El 1-1-2 avisa del accidente a la Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos -movilizan ellos a los voluntarios de Medina de Pomar- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.