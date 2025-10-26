Tres accidentes en una hora en las carreteras de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tarde accidentada la de este domingo en las carreteras de la provincia de Burgos. Con poco más de una hora de diferencia, el 112 ha tenido que movilizar a los servicios de Emergencia para intervenir en tres siniestros. El primero, en torno a las 18:55, se produjo en el kilómetro 49 de la N-627, en Basconcillos del Tozo.

Según la información facilitada por el alertante, dos vehículos se habían visto implicados en un accidente. Como resultado, ambos turismos estaban fuera de la vía y uno de ellos medio volcado. Inmediatamente, se trasladó la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl. No obstante, los ocupantes de uno de los coches implicados salieron por su propio pie mientras una mujer de unos 40 años permanecía dentro del otro después de que le saltaran los airbags.

Apenas media hora después, sobre 19:19 horas, la sala de operaciones recibía el aviso de otro un accidente en Ibeas de Juarros, concretamente en el kilómetro 14 de la carretera BU-V-8002. En este caso, se indicaba la presencia de un vehículo fuera de la carretera y dos personas en el interior del mismo. Aparte de informar a la Guardia Civil y al Sacyl, también se movilizó a Bomberos de Burgos tras constatarse que había dos varones de unos 70 años atrapados.

También quedarían atrapado un hombre de mediana edad, en este caso inconsciente, tras un accidente en el kilómetro 26 de la A-62, a la altura de Celada del Camino, en el que se vieron implicados tres turismos y un camión. En base a ello, se avisó de inmediato a la Guardia Civil, Bomberos de Burgos y Sacyl.