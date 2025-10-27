Un herido en el incendio de una vivienda en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia se han movilizado tras el aviso, a las 10.27 horas, del incendio en una vivienda en la calle Fuente Vieja, en la localidad de Armentia, en el Condado de Treviño.

El centro de emergencias del 1-1-2 informa de que hay una persona, un varón de 45 años, que ha resultado heridas con quemaduras en manos y cuello.

El centro de emergencias informa al 1-1-2 de Álava que comunica que han movilizado bomberos al lugar, a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza también recursos al lugar.