La Guardia Civil auxilia a un vecino durante un incendio en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha intervenido en un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Merindad de Sotoscueva, donde la actuación policial ha permitido que no hubiera que lamentar daño personal alguno.

Los hechos se iniciaron tras recibir aviso, a través de la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos, de un incendio activo en el interior de un domicilio del municipio. Acto seguido, patrullas de Seguridad Ciudadana de Soncillo y Villarcayo, junto con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se desplazaron a la dirección facilitada para verificar la situación.

A su llegada, comprobaron que la planta superior del inmueble estaba siendo devorada por las llamas y que existía un grave riesgo de propagación a la casa colindante, en cuyo interior se encontraba un único residente, dueño de ambas propiedades y de 76 años de edad.

Debido al peligro inminente para la seguridad de éste último, los agentes accedieron a la residencia, donde el varón fue auxiliado en el transporte de sus pertenencias y evacuado de inmediato a un lugar seguro, sin que presentara lesiones ni síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Un agente acompaña a uno de los afectados por el fuego.GUARDIA CIVIL

Una vez asegurada la integridad del morador, los guardias civiles desplegados en el lugar trataron de contener el avance de las llamas utilizando mangueras facilitadas por vecinos de la zona, mientras se coordinaba la llegada de los servicios de extinción.

Paralelamente, se llevaron a cabo labores de regulación del tráfico en las vías del núcleo poblacional, así como de control de accesos de personas y vehículos, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de todos los elementos del entorno.

Finalmente, tras tres horas de intensa lucha con las llamas y en colaboración con bomberos forestales de la Junta de Castilla y León y con bomberos voluntarios de Soncillo, el incendio fue declarado extinguido.

Con la llegada del invierno, la Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de prevención en el hogar, ya que el uso de estufas, braseros o chimeneas aumenta el riesgo de incendio: revise periódicamente las instalaciones eléctricas y de calefacción; no sobrecargue los enchufes o regletas con varios aparatos eléctricos; mantenga chimeneas y estufas alejadas de cortinas, muebles y materiales inflamables; apague completamente las chimeneas o braseros antes de irse a dormir o de abandonar la vivienda.