Herida una joven en Burgos tras el vuelco de un vehículo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Una joven ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado esta tarde en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18.31 horas en la que se avisa de un accidente vial en el km 21 de la CL-629, en Sotopalacios.

En el aviso se informa de que se trata de un turismo que ha sufrido una salida de vía y se encuentra volcado fuera de la carretera. Se solicita asistencia para una mujer de 20 años que se encuentra consciente fuera del vehículo. El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias sanitarias-Sacyl.