El Correo de Burgos

Se busca campana, razón: el pequeño pueblo de Quintana del Pino

Los vecinos de Quintana del Pino han difundido nuevas fotografías con detalles de la campana robada en octubre para facilitar su identificación y posible recuperación.

Esta es la campana que los ladrones se llevaron el 28 de octubre de la iglesia de Sa Sebastián.

Esta es la campana que los ladrones se llevaron el 28 de octubre de la iglesia de Sa Sebastián.

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Los vecinos de Quintana del Pino no se resignan a perder la última campana de su ermita y han decidido movilizarse para tratar de recuperarla. Durante los últimos días han recopilado y difundido nuevas fotografías con detalles del bronce sustraído —entre ellos, inscripciones y marcas visibles— con el objetivo de facilitar su identificación si apareciera en el mercado de antigüedades o en alguna fundición.

Las imágenes, enviadas a distintos medios de comunicación y compartidas a través de las redes sociales, forman parte del intento del pueblo por contribuir al esclarecimiento de un robo que ha causado indignación y tristeza entre los vecinos. Se trata de la segunda campana que desaparece de la ermita en menos de una década, después del primer robo ocurrido en 2016.

Los habitantes de la localidad insisten en que carecen de recursos para reforzar la seguridad del templo, situado a las afueras y sin vigilancia, y reclaman a las administraciones una mayor atención para proteger los bienes patrimoniales del medio rural. Mientras tanto, confían en que la difusión de las imágenes sirva para que alguien reconozca la pieza y permita su recuperación.

Los ladrones se llevaron la campana la madrugada del martes.

Los ladrones se llevaron la campana la madrugada del martes.ECB

Los vecinos de Quintana del Pino difunden nuevas imágenes para localizar la campana robada

ECB

Los vecinos de Quintana del Pino difunden nuevas imágenes para localizar la campana robada

Detalle de las inscripciones grabadas en la campana robada en la iglesia de San Sebastián de Quintana del Pino.

Detalle de las inscripciones grabadas en la campana robada en la iglesia de San Sebastián de Quintana del Pino.ECB

Los vecinos de Quintana del Pino difunden nuevas imágenes para localizar la campana robada

ECB

Los vecinos de Quintana del Pino difunden nuevas imágenes para localizar la campana robada

tracking