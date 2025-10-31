Se busca campana, razón: el pequeño pueblo de Quintana del Pino

Esta es la campana que los ladrones se llevaron el 28 de octubre de la iglesia de Sa Sebastián.

Los vecinos de Quintana del Pino no se resignan a perder la última campana de su ermita y han decidido movilizarse para tratar de recuperarla. Durante los últimos días han recopilado y difundido nuevas fotografías con detalles del bronce sustraído —entre ellos, inscripciones y marcas visibles— con el objetivo de facilitar su identificación si apareciera en el mercado de antigüedades o en alguna fundición.

Las imágenes, enviadas a distintos medios de comunicación y compartidas a través de las redes sociales, forman parte del intento del pueblo por contribuir al esclarecimiento de un robo que ha causado indignación y tristeza entre los vecinos. Se trata de la segunda campana que desaparece de la ermita en menos de una década, después del primer robo ocurrido en 2016.

Los habitantes de la localidad insisten en que carecen de recursos para reforzar la seguridad del templo, situado a las afueras y sin vigilancia, y reclaman a las administraciones una mayor atención para proteger los bienes patrimoniales del medio rural. Mientras tanto, confían en que la difusión de las imágenes sirva para que alguien reconozca la pieza y permita su recuperación.