Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Un motorista, de unos 70 años, ha resultado herido en un accidente de moto en Burgos. A las 10.29 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se informaba de la salida de vía de una moto en la carretera BU-820, en Riocavado de la Sierra.

En el aviso al 1-1-2 se indicaba que en el accidente ha resultado herido el motorista, un varón de unos 70 años, y que está consciente.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.