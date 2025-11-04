Descubre los pueblos burgaleses donde se esconden 14 monumentos únicos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los pequeños municipios del noroeste de Burgos acogen un valioso patrimonio monumental que permanece fuera de los principales circuitos turísticos. Durante este 2025, la fundación Ars Burgensis ha presentado el proyecto ‘14 Estrellas del Noroeste Burgalés’, una iniciativa dedicada a poner en valor templos, colegiatas e iglesias de pueblos como Olmillos de Sasamón, Melgar de Fernamental o Castrojeriz. La propuesta fomenta la difusión cultural y la conservación de bienes históricos, implicando tanto a las entidades locales como a los visitantes y estudiosos del arte sacro.

La selección abarca realizaciones arquitectónicas construidas entre los siglos XIII y XVI, recogiendo muestras relevantes de estilos gótico, románico y ojival. Fuentes de la fundación Ars Burgensis subrayan que 'el itinerario permite comprender la evolución artística del territorio y su relevancia en la historia castellana'. El proyecto contempla actividades de divulgación, rutas guiadas y esfuerzos por fortalecer la visibilidad de estos enclaves dentro de la oferta cultural y turística de la provincia de Burgos.

El recorrido diseñado en ‘14 Estrellas del Noroeste Burgalés’ incluye una serie de templos situados a distancias comprendidas entre los 30 y 45 kilómetros de la capital burgalesa, conectando localidades con un importante valor patrimonial y facilitando el acceso de quienes desean explorar más allá de los enclaves más conocidos.

Ruta monumental: templos y estilos en el noroeste de Burgos

Destacan entre estas 14 joyas la Iglesia de Santa María de la Asunción, erigida en el núcleo de Melgar de Fernamental, a unos 40 kilómetros de Burgos. Este edificio, de tres naves y grandes proporciones, fue construido principalmente en el siglo XVI, representando la influencia tardía del gótico y la transición hacia el Renacimiento castellano.

En Pampliega, se encuentra la iglesia parroquial, de planta de cruz latina y única nave con crucero, en la que intervinieron maestros de renombre como Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Vallejo y Marín Ochoa de Arteaga. La torre, levantada en el siglo XVII, subraya su silueta característica en el centro de la población, a 32 kilómetros de la capital.

La Iglesia de la Asunción en Olmillos de Sasamón destaca por su homogeneidad estilística, siendo mayoritariamente del siglo XVI. Posteriormente, se añadieron elementos como el pórtico meridional, la sacristía y la torre occidental, mostrando una evolución arquitectónica que es frecuente en la comarca.

No menos relevante es la Colegiata de Santa María del Manzano en Castrojeriz, una de las obras más antiguas del conjunto. Edificada según el canon románico-ojival a partir del año 1214 por mandato de la reina Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII y madre de Fernando III. Es uno de los testimonios más valiosos del patrimonio sacro de la comarca.

La Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes en Grijalba, ubicada a las afueras, ejemplifica el gótico en pleno esplendor, con una planta de tres naves que resalta su volumen y singularidad entre campos de cereal y pastos.

También en Los Balbases, la Iglesia de San Esteban aparece como un símbolo del gótico del siglo XIII, precedida de una gran escalinata y caracterizada por sus bóvedas elevadas. No lejos de allí, la Iglesia de San Martín se sitúa sobre un cerro, presentando dos portadas: una de estilo gótico arcaizante, de mediados de ese mismo siglo, y la principal, fechada a finales del XIII.

Otra de las paradas obligatorias es la Iglesia de San Juan en Castrojeriz, de los primeros años del siglo XVI y estilo gótico. Dispone de tres naves y tres ábsides, con pilares y bóvedas nervadas que subrayan la pericia de los talleres medievales.

En Celada del Camino, la Iglesia de San Miguel Arcángel, con elementos originales del románico y posteriores adiciones, conserva la planta de nave única, lo que incrementa su interés para los investigadores del proceso constructivo.

La Iglesia de Santa Eugenia en Villegas, con su portada gótica del siglo XIV integrada bajo la torre, fue levantada sobre una fábrica precedente, cuyos restos estructurales aún son visibles y objeto de estudios recientes.

Otro referente es la Iglesia de Santa María en Sasamón, modelo de gótico de principios del siglo XIII, con zonas protogóticas, claustro septentrional y destacadas capillas añadidas posteriormente en el lado meridional. La cabecera, con su crucero elevado, domina el conjunto arquitectónico.

La Iglesia de San Juan en Padilla de Abajo fue realizada entre los siglos XV y XVI, con una portada principal diseñada por el escultor Agustín Ruiz, quien también coronó la torre. Presenta tres naves y una cabecera poligonal que sobresale en el paisaje local.

Cierra este recorrido la Iglesia de Santiago Apóstol en Villamorón, cuya apariencia exterior evoca la solidez de una fortaleza. Desde fuera se aprecia la sobriedad de las formas, misterio que invita a conocer más sobre los detalles interiores de este ejemplo del gótico rural en la provincia.