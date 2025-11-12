La Junta reforzará la protección contra inundaciones en Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha publicado el contrato para el proyecto de protección frente al riesgo de inundación en el acceso al polígono industrial de Ircio y la urbanización El Lago en Miranda de Ebro, perteneciente a la provincia de Burgos. El objetivo es minimizar los efectos de los desbordamientos de los ríos Ebro y Zadorra en momentos de avenidas extraordinarias. El proyecto está financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration EU, con un presupuesto base de licitación de 323.755,09 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 4 meses.

En el polígono de Ircio se prevé la construcción de dos motas de protección a ambos lados del puente de acceso, con el fin de impedir que el agua del río Ebro alcance la carretera y la rotonda y evitar la interrupción del tráfico de vehículos. Para impedir acumulaciones en el interior de la mota, se prolongará la cuneta triangular de hormigón junto al vial hasta el punto más bajo del terraplén.

La urbanización El Lago, situada en el sureste del núcleo urbano, en la margen derecha del río Zadorra, cuenta con un vial central que la divide. Las viviendas del norte disponen de accesos a garajes a una cota inferior al terreno, separados por un muro de hormigón que, en episodios de avenidas extraordinarias, es sobrepasado por el agua, provocando inundaciones y daños. Además, el agua llega a superar la rasante del vial central, afectando a las viviendas del extremo este. Para reducir este riesgo, se proyecta la construcción de un muro perimetral de hormigón adosado al existente en el lateral norte y la instalación de una mota de protección en la zona paralela al cauce.