Colisión múltiple entre cinco vehículos en la A-1 en Villalmanzo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Al menos cinco vehículos se han visto involucrados en un accidente múltiple en la autovía A-1, en Villalmanzo. La Sala de Operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas a las 18:25 horas que alertaban de un accidente en el kilómetro 208 de la A-1, sentido Madrid.

En los avisos se informa de que se ha producido una colisión en cadena de cinco turismos.

A continuación se informa al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, por protocolo dado el número de vehículos involucrados, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a varios heridos, todos ellos conscientes.

Minutos antes, a las 18:17 horas se recibía un aviso en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León que alertaba de un accidente vial en el kilómetro 7 de la carretera BU-800. Se trata de un golpe de una moto con un corzo. Avisados Policía Local de Burgos, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl. Acudió por proximidad Policía Local aunque corresponde por demarcación a la Guardia Civil, y Emergencias sanitarias - Sacyl.